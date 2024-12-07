洛阳市严格管控烟花爆竹 中心城区禁入禁存禁售禁放

查处非法经营储存场所200个，打击非法运输车辆26台，收缴烟花爆竹2.67万余箱……记者从近日召开的洛阳市烟花爆竹“打非”工作会议获悉，洛阳市从生产、运输、储存、经营、燃放等全链条入手，以“零容忍”的态度打击各类违法行为，严格落实中心城区禁入禁存禁售禁放措施，着力筑牢烟花爆竹安全防线。

聚焦“打非”关键环节，洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会牵头组建8个督导组，下沉一线、明察暗访，各级相关部门以城乡接合部、行政区域交界地带、传统烟花爆竹村镇为核心，精准排查出租房屋、封闭式院落、废旧厂房、废弃养殖场等重点场所，严格审批烟花爆竹专用运输车辆行驶路线，运用技术手段对烟花爆竹批发、零售企业等重点从业人员实施精准管控，对非法生产经营储存运输燃放烟花爆竹的行为，依法予以严惩。

强化销售源头管控，洛阳市应急管理局组建5个检查组，对全市18个批发仓库开展全覆盖检查，采取“不打招呼、直奔现场”方式，重点查处“超许可范围经营、安全管理制度未落实、在禁放时间内违规销售”等违规行为。

“目前洛阳市无烟花爆竹生产企业，中心城区不设置烟花爆竹仓库和零售点，全域全时段禁止销售燃放烟花爆竹。”洛阳市安防办有关负责人表示，群众如发现生产、储存、销售、燃放等违法行为，可通过110、12350、12345举报，线索经查证属实的可获现金奖励，举报人个人信息也将受到严格保护。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）