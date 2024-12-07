洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
助力百亿级集群建设！洛阳市智能家居产业园加速“三新”蝶变
来源: 洛阳网 2025.09.18 19:14
　　一边是吊臂舒展、设备进驻，栋栋标准化厂房接连落地；一边是机器轰鸣，车辆穿梭，款款高端钢制家具驶向全球。连日来，洛阳市智能家居产业园建设生产双向发力，处处新风满面，通过持续为企业集中、集约、集聚发展提供平台支撑，擘画出洛阳市加速打造百亿级钢制家具产业的美好明天。

　　新扩容——项目多期同步推进。

　　切割机精准作业、折弯机有序轧制、机械臂高效运转……河南炎恩家具制造有限公司当下产销两旺，物流“爆仓”已成常态。这家在产业园内率先投产的企业日均快递量超千件，正加速形成年产100万件高端金属家具产能。

　　炎恩公司的蓬勃发展，是洛阳市智能家居产业园快速建设的一个缩影。该项目在一期项目入驻9家企业的基础上，围绕二期项目建设引进3家龙头企业，并通过当下火热推进三、四、五期建设，迈出扩容发展的积极步伐。

　　随着日前洛阳花都家具集团正式投产，园区二期项目入驻3家龙头企业已全面进入生产阶段。与此同时，占地502亩的三期项目已确定合丰等5家企业入驻，预计于今年年底建成投用；四期项目已完成78亩的工业加科研用地、95亩工业用地报批工作，再加上正谋划推进的五期项目，多期项目加速联动，一个有序配套、融合智慧零碳生产与跨境电商等功能的产业新高地正冉冉升起。

    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
        近日，洛阳市妇幼保健院推出多项惠民新举措，涵盖免费复诊、四维彩超宝爸陪同、影像检查半价等暖心服务，致...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
