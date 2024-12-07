洛八办举办“九·一八”事变爆发94周年铭记活动

9月18日，八路军驻洛办事处纪念馆举行“九·一八”事变爆发94周年铭记活动，引导公众铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。

当日上午9时18分，活动在肃穆氛围中启动。全体参与者面向国旗行注目礼，并齐声高唱中华人民共和国国歌，抒发对祖国的热爱与敬意。随后，老城区农校街小学的学生代表朗诵诗歌《勿忘九·一八》，以稚嫩却坚定的声音传递对历史的铭记与对和平的珍视。现场全体人员还为抗日战争中英勇牺牲的革命先烈默哀1分钟，深切缅怀先烈们为国家和民族作出的贡献与牺牲。

此次活动既是对历史的回顾，更是一次精神洗礼。参与者表示，将把历史教训转化为前进动力，以实际行动践行“吾辈自强”的时代使命。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 栾少鹏 文/图)