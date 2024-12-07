洛阳市十五运会乒乓球赛：民间高手登场 展开龙争虎斗

9月17日至18日，洛阳市十五运会乒乓球赛结束了社会组的争夺。比赛现场，多位民间高手登场，展开一场场龙争虎斗，提升了比赛的竞技水平和观赏性。

伊川选手付媛媛是第二次征战市运会。本届比赛上，她获得了青壮组女单冠军。付媛媛说，对比两届市运会，她最直观的感觉是比赛规模更大，选手分组更加细至，更加科学合理，也更加公平。

去年至今，付媛媛等一批乒乓球达人持续参加“洛阳球王”赛事，带动了群众的锻炼热情，也培养出一批洛阳的民间高手。