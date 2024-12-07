洛阳市5集体13人被授予河南省三八红旗奖

7日，河南省三八红旗奖名单发布，洛阳市5个集体13名个人获得相关荣誉。 晚报红娘帮帮团 7日，河南省三八红旗奖名单发布，洛阳市5个集体13名个人获得相关荣誉。 其中，洛阳晚报红娘帮帮团、洛宁县社会福利中心儿童福利部、洛阳高新技术产业开发区人民检察院、国家税务总局栾川县税务局第一税务分局、洛阳市洛龙区关林街道办事处石油社区居民委员会5个集体获得河南省三八红旗奖先进集体。 河南义新物流科技有限公司副董事长兼总经理吕改玲、河南阡陌桑田科技发展有限公司董事长楚小莉、西工区红山街道枣园社区党总支书记兼居委会主任郭晓培、孟津区阳光小学教师焦雪景、河南省顺丰速运有限公司洛阳市瀍河区夹马营路营业部收派岗专职师傅马喜粉、河南众创智科旅游有限公司党支部副书记张娴、宜阳县人民法院城关人民法庭庭长阮依娜、洛阳市东升第二小学党总支书记唐海虹、汝阳县妇联主席乔晓明、伊川县周天百货购物广场总经理张丽、洛阳礼悦商贸有限公司总经理余姗姗、河南省第一地质矿产调查院有限公司嵩县柿树底金矿化验室化验员赵春霞、河南林业职业学院汽车工程学院副院长赵佳等13人荣获河南省三八红旗奖先进个人。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 尚海利）