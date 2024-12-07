首次亮相市运会赛场！洛阳市十五运会匹克球比赛开赛

9月18日，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会匹克球比赛在新安县西苑学校和紫苑小学同步开赛。这是匹克球这项年轻的运动首次亮相市运会赛场。
匹克球起源于国外，近10年来风靡全球。该项目的球网与网球项目类似，球拍接近于乒乓球拍，场地尺寸与羽毛球场一致，被称为“拿着乒乓球拍在羽毛球场上打网球的运动”。
