2025世界互联网大会文化遗产数字化案例集发布 洛阳两个案例入选

近日，在西安举行的2025世界互联网大会文化遗产数字化论坛发布《世界互联网大会文化遗产数字化案例集(2025)》，洛阳的“龙门石窟微痕浅浮雕三维建模及纹饰图案的自动理解与建库检索”项目和“数字洛阳”案例入选。

“龙门石窟微痕浅浮雕三维建模及纹饰图案的自动理解与建库检索”项目由龙门石窟研究院申报，腾讯探元计划、武汉大学参与。该项目聚焦龙门石窟微痕浅浮雕，针对传统三维建模精度难以满足微痕特征提取要求等技术瓶颈，在龙门石窟魏字洞、莲花洞等典型洞窟开展技术研发应用，探索建立了完整的技术链，对石窟寺浅浮雕的数字化保护与利用具有重要的示范意义。