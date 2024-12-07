9月24日起抓拍！洛龙区增设一批交通技术监控设备

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，洛龙区增设一批交通技术监控设备，9月24日起开始启用。 今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，洛龙区增设一批交通技术监控设备，9月24日起开始启用。具体内容如下： 洛阳市公安局交通管理支队勤务二大队在洛龙区增设交通技术监控设备，用于查处违反禁令标志、未按规定使用安全带、驾车接拨手持电话等交通违法行为。公示期为：2025年9月17日至2025年9月23日，2025年9月24日起开始启用。 附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为 ⑥