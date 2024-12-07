洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
重点检查有无过度包装和明码标价！洛阳检查月饼市场
　　还有不到20天就是中秋节了，洛阳不少商场和超市的月饼已经上架。9月18日，洛阳市市场监管局执法人员对市场售卖的月饼有无过度包装和价格公示情况进行检查。

　　在市区一家大型超市内，入口处的货架上摆满了各式各样的月饼，既有整盒精装月饼，也有各种品牌的散装月饼，多为独立塑料盒加礼盒包装。其中，散装品牌月饼的价格每斤均在20元左右，礼盒月饼从几十元到300多元不等，均摆放有价格标签。“老式口味的月饼今年卖得非常好，预计销售旺季在下周。”超市相关负责人说，他们已经接到通知，杜绝“天价月饼”和过度包装月饼，因此他们在品类选择上主打平价月饼礼盒。

[ 责任编辑：席倩倩 ]
    洛阳妇幼惠民"礼包"暖心上线 持续为市民健康"加码"
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
