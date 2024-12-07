洛阳4个集体16名个人荣获河南省五一劳动奖

9月18日，洛报融媒记者从洛阳市总工会获悉，2025年河南省五一劳动奖表彰大会17日在省人民会堂隆重召开。大会表彰了在全省各行各业涌现出的先进集体和先进个人，其中洛阳市4个集体和16名个人荣获表彰。

其中，获得河南省五一劳动奖先进集体的有：中石化(河南)炼油化工有限公司芳烃部芳烃区域三班、中铝洛阳铜加工有限公司铜及铜合金宽厚板生产线项目组、洛阳市公安局交通警察支队铁骑大队、洛阳栾川钼业集团股份有限公司选矿一分公司。

获得河南省五一劳动奖先进个人的有：中车洛阳机车有限公司组装分厂试验一班班长王少强、洛阳理工学院材料科学与工程学院教师王黎、中国共产党洛阳市委员会党校党史党建教研部副教授王蕾、中钢洛耐科技股份有限公司洛伊基地镁质作业区焙烧大班长邓江、洛阳市公共交通集团有限公司一分公司车长石亚杰、洛阳市中医院心脏中心护士长庆笑春、洛阳北郊机场有限责任公司运控中心主任李为民、金堆城钼业汝阳有限责任公司规划部测绘技术员杨利波、汝阳县公安局城关派出所教导员张丰格、洛阳图鹰网络科技有限公司物流部经理张雷、洛阳市芳林路小学教师段玉娉、中信重工机械股份有限公司铸锻公司大热班班长姚朝辉、河南科技大学车辆与交通工程学院院长徐立友、第一拖拉机股份有限公司大拖公司分装车间调试班班长高斌、中石化洛阳工程有限公司首席专家郭劲鹤、中国空空导弹研究院副院长兼总设计师崔颢。

洛阳获奖集体和个人来自多个领域，事迹突出、代表性强。获奖集体涵盖工业制造、公安交警、矿业选矿等重要行业，他们在提升生产效率、推动技术创新、保障社会秩序等方面取得了显著成效。先进个人中，有深耕生产一线、攻克技术难题的产业工人王少强，有致力于科研创新、推动耐火材料产业升级的高校教师王黎，有帮助乘客热心、服务乘客真心的公交车司机石亚杰，有创新康复模式、提升患者满意度的护士长庆笑春……他们立足本职岗位，刻苦钻研业务，以实际行动诠释了劳模精神、劳动精神和工匠精神，充分展现了洛阳工人阶级的时代风采和使命担当。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 夏若茵）