洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

事关校园周边和“双节”旅游！洛阳重点整治这些行为
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.18 16:49
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　当前，洛阳中小学已全面开学，国庆、中秋“双节”即将到来。18日，洛报融媒记者从洛阳市文广旅局获悉，10月15日前，洛阳市将开展文化市场和“双节”旅游市场秩序两个专项整治行动，净化校园周边环境，为市民游客营造安全文明有序的假日旅游环境。

　　●文化市场专项整治

　　重点整治校园周边互联网上网服务营业场所和歌舞娱乐场所等违规接待未成年人行为。

　　专项整治期间，各县区文旅部门将全面排查校园周边互联网上网服务营业场所、娱乐场所违规接纳未成年人进入问题，并配合宣传部门依法依规查处出版物经营单位超范围经营，售卖非法出版物、印刷品等违法违规经营行为。

　　●双节旅游市场秩序整治

　　重点整治未经许可经营旅行社业务、组织“不合理低价游”、强迫旅游者消费等行为。

　　加强在线旅游产品和服务清理整治，及时清理非法旅游招徕信息及旅游产品。

　　加强对旅游团队的执法检查，及时受理举报投诉，依法对从事违法违规经营活动的旅行社进行全链条查处。

　　严格落实打击治理跨境赌博旅游管控措施，严防通过旅游途径参与跨境赌博活动。

　　加强对旅行社组织赴热门文博场馆旅游活动的执法检查，重点核查旅行社提供的文博场馆门票服务供应商资质及门票来源，发现“黄牛”倒票等问题线索将依法移送公安机关查处。

　　同时，针对假日文旅市场，洛阳市还将重点检查临时搭建舞台看台、杂技类、马戏类等营业性演出活动，确保相关演出依法依规报批。加强对旅行社为旅游团队安排的车辆及游览项目等相关资质的执法检查，依法查处向不合格的供应商订购产品和服务等行为，及时排查各类安全隐患，确保市民游客平安度假。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王文强 屈祖光 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市...
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
        近日，洛阳市妇幼保健院推出多项惠民新举措，涵盖免费复诊、四维彩超宝爸陪同、影像检查半价等暖心服务，致...
  • ·胃里息肉越多越危险吗？
  • ·糖友腿上出现褐红色斑片咋回事？
  • ·身体怕热、手脚怕冷，该咋办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 《公交运营改革方案》引发市民和...
  • 洛平：一碗面何以“扯”出泼天流量
  • 洛阳推出29条促进民营经济发展壮...
  • 隋唐城遗址植物园：缓扫落花 留住...
  • 老城区：盘活闲置房 打造新民宿
  • 洛阳市气象台发布暴雨蓝色预警 降...
  • 洛阳新区热力开启今冬采暖季预收...
  • 洛阳市运会足球赛雨中开赛
  • 上周，洛阳网“百姓呼声”平台共...
  • 洛阳市消防救援支队一级消防士李...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    玄武门遗址保护展...
    耀华(洛阳)玻璃有...
    郑洛高速公路项目...
    洛阳市第十五届运...
    洛阳头条
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605