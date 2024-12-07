事关校园周边和“双节”旅游！洛阳重点整治这些行为

当前，洛阳中小学已全面开学，国庆、中秋“双节”即将到来。18日，洛报融媒记者从洛阳市文广旅局获悉，10月15日前，洛阳市将开展文化市场和“双节”旅游市场秩序两个专项整治行动，净化校园周边环境，为市民游客营造安全文明有序的假日旅游环境。

当前，洛阳中小学已全面开学，国庆、中秋“双节”即将到来。18日，洛报融媒记者从洛阳市文广旅局获悉，10月15日前，洛阳市将开展文化市场和“双节”旅游市场秩序两个专项整治行动，净化校园周边环境，为市民游客营造安全文明有序的假日旅游环境。 当前，洛阳中小学已全面开学，国庆、中秋“双节”即将到来。18日，洛报融媒记者从洛阳市文广旅局获悉，10月15日前，洛阳市将开展文化市场和“双节”旅游市场秩序两个专项整治行动，净化校园周边环境，为市民游客营造安全文明有序的假日旅游环境。 ●文化市场专项整治 重点整治校园周边互联网上网服务营业场所和歌舞娱乐场所等违规接待未成年人行为。 专项整治期间，各县区文旅部门将全面排查校园周边互联网上网服务营业场所、娱乐场所违规接纳未成年人进入问题，并配合宣传部门依法依规查处出版物经营单位超范围经营，售卖非法出版物、印刷品等违法违规经营行为。 ●双节旅游市场秩序整治 重点整治未经许可经营旅行社业务、组织“不合理低价游”、强迫旅游者消费等行为。 加强在线旅游产品和服务清理整治，及时清理非法旅游招徕信息及旅游产品。 加强对旅游团队的执法检查，及时受理举报投诉，依法对从事违法违规经营活动的旅行社进行全链条查处。 严格落实打击治理跨境赌博旅游管控措施，严防通过旅游途径参与跨境赌博活动。 加强对旅行社组织赴热门文博场馆旅游活动的执法检查，重点核查旅行社提供的文博场馆门票服务供应商资质及门票来源，发现“黄牛”倒票等问题线索将依法移送公安机关查处。 同时，针对假日文旅市场，洛阳市还将重点检查临时搭建舞台看台、杂技类、马戏类等营业性演出活动，确保相关演出依法依规报批。加强对旅行社为旅游团队安排的车辆及游览项目等相关资质的执法检查，依法查处向不合格的供应商订购产品和服务等行为，及时排查各类安全隐患，确保市民游客平安度假。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王文强 屈祖光 文/图）