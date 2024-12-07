洛阳有隐翅虫出没！专家提醒：吹走即可，千万别徒手拍

“我们小区多名业主反映，家里和空调外机上出现了隐翅虫。”近日，洛阳市瀍河区一小区居民宋先生通过洛阳网“百姓呼声”平台反映。

“发现隐翅虫的当晚吓得我不敢睡觉，连着逮了好几只。”宋先生说，此前他听说此虫具有腐蚀性，担心被咬伤，备受困扰。当他将图片分享至小区业主群时，没想到其他邻居反映也有类似情况，但具体不清楚是什么虫。他希望小区可以尽快消杀，或者请专家给大家科普隐翅虫，避免受到伤害。

随后，宋先生提供了抓拍到的虫子图片，专家确认为隐翅虫。隐翅虫为何让人“闻风丧胆”？洛报融媒记者专访了洛阳市园林绿化中心正高级工程师、植保专家王纪红。

王纪红介绍，隐翅虫本身对人体无害，其伤害主要来自体液中的刺激性毒素，pH值约为1至2，属于强酸性，因此隐翅虫也被人们称为“飞行的硫酸”。

“隐翅虫一般不叮咬人，落在人身上会来回走动，轻轻吹走，通常无碍，千万不能用手拍。”王纪红说，将隐翅虫拍死，会使其体液外溢，沾染到皮肤会引起红肿或腐烂，伴有灼烧感。

王纪红介绍，隐翅虫体长约1厘米，分为头、胸、腹三段。胸部通常为黑色，腹部前半部为红色或黄色，后半部为黑色。它偏爱高温、高湿、降雨天气。洛阳近期部分小区出现隐翅虫，可能与天气有关。

同时，潮湿、卫生条件较差的环境容易滋生隐翅虫。因此，防治隐翅虫除可采取喷洒杀虫剂、物理驱赶等措施外，保持环境清洁卫生也尤为关键。王纪红还指出，隐翅虫具有趋光性，若小区内已有隐翅虫出没，夜间开窗并开灯可能吸引其飞入室内，建议居民睡前及时关灯。此外，在家中放置薰衣草、薄荷、橘子皮或大蒜等物品，也能在一定程度上驱避隐翅虫。

“近期，我们接诊了多例隐翅虫皮炎患者。”新安县蛇伤救治中心主任贾肖介绍，隐翅虫本身具有毒性，其体液接触皮肤后可引发急性皮炎，所致皮损类似灼伤，往往愈合缓慢，严重时甚至可能出现感染或化脓。接触隐翅虫后若出现皮肤瘙痒，切忌用手搔抓，以免毒液扩散至周围皮肤，加重皮损。若不慎接触到毒液，应立即用大量流动清水冲洗伤口(注意控制冲洗范围，避免污染周围正常皮肤)，并尽快就医。只要处理及时、方法得当，便可有效避免严重并发症的发生。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图)