打击整治网络谣言！洛阳警方公布6起典型案例

9月18日，洛阳市公安局组织开展2025年国家网络安全宣传周洛阳市“法治日”活动，与中船集团七二五所共同开展进企业线下宣传活动。

洛阳公安机关始终保持对网络谣言的高压严打态势，坚持依法打击和综合治理相结合，有效净化网络环境，切实维护网络空间秩序和人民群众合法权益。此次活动期间，洛阳警方公布6起典型案例。

案例一：新安县衡某某虚构事实扰乱公共秩序案

2024年11月17日，网民衡某某为博眼球，在某网络平台发布“黄土高原要被推平，准备造5亿亩大农田等”的言论，造成不良影响。经调查，衡某某对违法行为供认不讳，公安机关依法对其予以行政处罚。

案例二：伊川县潘某某虚构事实扰乱公共秩序案

2025年2月2日，网民潘某某为了引起注意，在某网络平台“警车发生交通事故”视频的评论区发表评论，编造事故地点是洛阳市伊川县，造成不良影响。经查，该交通事故发生在外地，且属于旧闻新炒。经调查，潘某某对违法行为供认不讳，公安机关依法对其予以行政处罚。

案例三：洛龙区宋某某虚构事实扰乱公共秩序案

2025年3月26日，网民宋某某为博取流量，在没有核实信息真实性的前提下，转发在某网络平台看到的“广东深圳20辆车发生火灾”视频，引起网民热议，造成不良影响。经调查，深圳警方已辟谣，该信息属不实信息。宋某某对违法行为供认不讳，公安机关依法对其予以行政处罚。

案例四：新安县王某某虚构事实扰乱公共秩序案

2025年8月9日，网民王某某为博眼球，在某网络平台发布题目为“一小孩早上被货车撞死”的不实信息，造成不良影响。经调查，王某某对违法行为供认不讳，公安机关依法对其予以行政处罚。

案例五：宜阳县宁某某虚构事实扰乱公共秩序案

2025年8月16日，网民宁某某在个人公众号发布《比特币女厅官景某某：327枚比特币背后的疯狂贪腐路》的文章。经调查，贵州省纪委已辟谣，该文章系AI工具生成，未经核实发布不实信息。宁某某对违法行为供认不讳，公安机关依法对其予以行政处罚。

案例六：孟津区陈某某虚构事实扰乱公共秩序案

2025年5月23日，网民陈某某在某网络平台发布视频“太恐怖了吧！一群大人给孩子转学，把孩子接走，至今未归”，引发网民关注和猜测。经属地公安机关核实，该信息属不实信息。陈某某对违法行为供认不讳，公安机关依法对其予以行政处罚。

“网络不是法外之地，编造、故意传播网络谣言，轻则承担侵权责任，重则罚款拘留，甚至涉嫌犯罪。”警方提醒：网络服务提供者应当履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务，共同构建文明有序的清朗网络空间。同时，广大网民要自觉遵守相关法律法规，对未经证实的网络信息加强辨别，不造谣、不信谣、不传谣，用实际行动共同维护清朗网络空间。

对网上编造、传播谣言，扰乱公共秩序的违法犯罪行为，公安机关将坚决依法严厉打击。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 席林燕南)