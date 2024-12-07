最新预警！洛阳地质灾害预警范围扩大 涉及5个县

18日上午，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，即刻起至18日20时，洛阳5个县存在地质灾害黄色预警区域，发生地质灾害的可能性较大。

18日上午，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，即刻起至18日20时，洛阳5个县存在地质灾害黄色预警区域，发生地质灾害的可能性较大。 18日上午，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，即刻起至18日20时，洛阳5个县存在地质灾害黄色预警区域，发生地质灾害的可能性较大。 镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：栾川县、嵩县、汝阳县、宜阳县、洛宁县(5个县、38个乡镇) 1.栾川县：石庙乡、狮子庙镇、白土镇、潭头镇、三川镇、冷水镇、叫河镇、赤土店镇、秋扒乡、陶湾镇 2.嵩县：德亭镇、旧县镇、城关镇、闫庄镇、何村镇、大坪乡、陆浑镇、黄庄乡、大章镇、纸房镇 3.汝阳县：王坪乡 4.宜阳县：花果山乡 5.洛宁县：赵村镇、故县镇、马店镇、兴华镇、下峪镇、上戈镇、王范回族镇、长水镇、永宁街道、陈吴乡、景阳镇、底张乡、罗岭乡、小界乡、城郊乡、涧口乡 洛阳市各县区将及时发布预警信息，通报雨情、汛情变化，并将预警发送至防灾责任人、群测群防员及受威胁群众。同时，加强巡查排查，严格落实“雨前排查、雨中巡查、雨后复查”制度，对排查出的隐患落实治理、监测等防范措施。坚持避险为要，当预判可能发生地质灾害灾情险情，按“三个紧急撤离”要求，果断、提前、安全做好受威胁群众避险转移。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图)