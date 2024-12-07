洛阳市举行“9·18”防空警报试鸣活动

18日，洛阳市举行2025年“9·18”防空警报试鸣活动，缅怀历史、警示未来，增强全民国防意识和人防观念，凝聚奋进新征程的强大精神力量。

18日，洛阳市举行2025年"9·18"防空警报试鸣活动，缅怀历史、警示未来，增强全民国防意识和人防观念，凝聚奋进新征程的强大精神力量。 上午10时，试鸣按预定计划开始，试鸣信号分为预先警报、空袭警报、解除警报三种：预先警报鸣36秒、停24秒，重复3次为一个周期，试鸣两个周期；空袭警报鸣6秒、停6秒，重复15次为一个周期，试鸣两个周期；解除警报连续鸣放3分钟，试鸣一个周期。每种警报间隔5分钟，共31分钟。试鸣期间，洛阳市国动办结合"弘扬抗战精神 共筑国防长城"全民国防教育月，举办云展厅、竞赛答题、国防动员小课堂、人防"五进"等10余项主题宣传活动；各县区国动办在社区、广场等场所通过布置展板、发放手册及组织自救互救培训等方式，普及国防动员知识，积极营造关心支持国防的社会氛围。 与会人员还调研了洛阳市国防动员宣教与体验馆。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 王晓鹂）