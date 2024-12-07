9月18日14时，洛阳启动市级防汛四级应急响应

18日，洛报融媒记者从洛阳市防汛抗旱指挥部获悉，洛阳市于9月18日14时启动市级防汛四级应急响应。

18日，洛报融媒记者从洛阳市防汛抗旱指挥部获悉，洛阳市于9月18日14时启动市级防汛四级应急响应。 18日，洛报融媒记者从洛阳市防汛抗旱指挥部获悉，洛阳市于9月18日14时启动市级防汛四级应急响应。 接洛阳市气象局重要天气预警报告(暴雨预警三级)，按照《洛阳市防汛应急预案》有关规定，经会商研判，洛阳市防指决定于9月18日14时00分启动市级防汛四级应急响应。 洛阳市防指要求，各级各单位要按照预案严格落实防范应对措施，特别是本轮强降雨涉及的县区要加强会商研判，第一时间发布预警信息，突出抓好山洪灾害、地质灾害、病险水库、中小河流、尾矿库、淤地坝、挡水坝等薄弱环节防范，强化城市内涝、轨道交通、立交桥、涵洞、隧道、地下空间管控，严格按照关、降、停、撤、拆“五字要诀”的要求，做好灾害应对和人员转移避险工作。各级防汛责任人立即上岗到位，24小时值守；各级抢险救援队伍严阵以待，确保险情早发现、早报告、早处置，确保人民群众生命安全，最大程度减轻灾害损失。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）