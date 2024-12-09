洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
网友反映洛河河面水草太多 洛阳市水利局回复
来源: 洛阳网 2025.09.18 11:35
　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近洛河河面漂浮的水草太多了，呼吁相关部门能治理一下。

　　市水利局回复：关于洛河水草问题，我单位也在持续关注。由于目前汛期未结束，根据防汛要求橡胶坝还在塌坝运行，水位暂时不能满足大型机械打捞船只作业条件。对于类似这种河段，已采取人工方式对近岸水草进行打捞，待水位条件满足将立即对河中心区域部分水草进行机械集中打捞清理。其它河段，例如洛河城市阳台段，近日已加派人员对水草浮萍进行持续打捞。随后将根据实际情况陆续开展洛河水草集中清理工作。

　　>>>点击查看原帖
