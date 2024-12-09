上周，洛阳网“百姓呼声”平台共收到网友发帖1859条，其中城市水质、道路安全、劳动者权益保护等多个民生问题成为大家关注的焦点，我市相关部门结合实际情况给予回应、解答疑惑，推动问题解决。

洛阳火车站顶部“洛阳”二字为何不亮

网友反映：洛阳火车站主体站房上面的“洛阳”两个字在车站改造后再也没有亮过。这件事到底归谁管？请让“洛阳”俩字亮起来。

洛阳火车站回复：感谢您对洛阳火车站的关心关注。车站主要负责旅客的购票、进站、候车、乘车等服务工作。站房、灯光等设备设施由施工单位负责维护。我们已将您的意见向施工单位转达。据反馈，施工计划正在提报审核，待审核通过即可施工。

嵩县车村镇G208旁是否存在巨石掉落风险

网友反映：嵩县车村镇蜡河村段的G208旁，峭壁上有危险巨石，存在掉落风险，希望加强防护或者在确保安全的情况下让巨石落下。

嵩县回复：接交办函后我单位工作人员立即赶赴现场核实。该处桩号为G208K1330+380。我单位聘请专业排险队伍到峭壁巨石处进行实地勘查，经勘查该巨石独立坐置下方平台岩石上，巨石稳定，虽采取液压千斤顶推移，但未能移动分毫。目前已在此处设置警示标志提醒过往车辆和行人注意安全，同时安排专人对该处进行二次巡查严密监控，确保道路安全畅通。

近期，自来水烧开后为何水垢变多

网友反映：最近，自来水烧开后水垢变多，感觉水质比以前差了。

洛阳北控水务集团回复：8月6日，因原水公司故县水库引水管道故障，我公司将故县水库地表水源切换为地下水源供应。地下水水源含有钙、镁离子，只影响人体的视觉感受，对人体健康无害。目前故县水库引水管道正在维护抢修，我们将督促原水公司尽快维修恢复供水。

员工遭遇不合理调岗该怎么办

网友反映：洛阳丹尼斯量贩有限公司疑似通过不合理调岗的方式迫使老员工主动辞职，达到不给员工补偿的目的。希望引起相关部门的重视。

市人力资源和社会保障局回复：依据《劳动保障监察条例》第十三条规定，对用人单位的劳动保障监察，由用人单位用工所在地的县级或者设区的市级劳动保障行政部门管辖。同时根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》相关规定，您可选择在劳动合同履行地或用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请劳动争议仲裁。

培训机构闭店“失联”，家长反映退费难

网友反映：洛阳青幽美术培训机构让家长续费后跑路，留了一个电话(微信同号)说让办理退费，但是电话不接、微信不回，家长退费无门。

西工区文化和旅游局回复：我局已于9月5日与该机构负责人取得联系，对方表示该机构所有门店关闭，因家长人数过多导致电话始终忙线，会按序与家长沟通协商处理，请家长添加微信并提供相应课时缴费记录。

《河南省校外培训机构预收费资金监管暂行规定》第二十条规定，学员与校外培训机构因收退费问题发生争议的，可以通过下列途径解决：

1.学员与校外培训机构协商解决。

2.请求消费者协会或依法成立的其他调解组织调解。

3.向有关行政部门投诉。

4.根据与校外培训机构达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁。

5.向人民法院提起诉讼。

建议诉求人收集证据以备必要时向法院提起民事诉讼，维护自己的合法权益。

9月9日，我局向市场监管局发函，禁止该机构提前注销“跑路”。由于该机构闭店涉及我市3家门店、数百名家长，建议诉求人和其他涉案家长共同向人民法院起诉并案处理。我们将持续和公安机关对接，研判该机构行为是否涉及诈骗。