洛阳市运会足球赛雨中开赛

比赛现场

17日下午，在新安县职业高级中学足球场，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会“湿无影”杯足球比赛在绵绵秋雨中开赛。

这是本届市运会足球大项最后一个项目——青壮组(18岁至45岁)五人制足球赛的半决赛，共有4支队伍参加争夺。

当天15时许，首场半决赛在宜阳县队和洛龙区队之间展开。虽是群众足球赛事，但比赛也进行得跌宕起伏。洛龙区队通过配合先进一球，并在绝大多数时间里保持领先。比赛进入倒计时读秒阶段，宜阳县队经过耐心传切配合，终于在洛龙区队禁区前沿撕开防守空隙，前锋低射破门，1：1，宜阳县队在最后时刻扳平了比分。

按照规程，比赛随后进入点球阶段。经过5轮点球大战，宜阳县队以4：5惜败洛龙区队，获得三、四名决赛资格，洛龙区队晋级决赛。另一场半决赛，因对手弃权，老城区队获得决赛资格，将与洛龙区队争夺冠军。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）