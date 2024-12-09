洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛平：一碗面何以“扯”出泼天流量
来源: 洛阳网 2025.09.18 08:37
　　“这么中、那么行，周末到洛宁”，一夜之间，洛宁火了，连续3天都在抖音同城热搜榜上“霸榜”。在前8条热搜话题中，单是洛宁就占了7条，包括“乌啦啦给洛宁扯面疯狂打call”“洛宁文旅真的看评论区”“来碗红彤彤的洛宁扯面吧”等。与大V联动，以美食破圈，借互动圈粉，洛宁这座低调的小城，终究被万千网友“看见”了。

　　一碗洛宁扯面，何以“扯”出泼天流量？

　　无疑，这首先始于“人无我有”的特色吸引。通过千万粉丝美食博主乌啦啦的沉浸式逛吃洛宁视频，大家感受到了“蒸肉的香、酸牛肉的下饭、扯面的筋道、糊卜的对胃口”，感受到这座豫西小城的浓浓烟火气。其次，更多人被圈粉，是因为洛宁人热情待客的质朴真诚。面对远道而来的乌啦啦，当地群众自发为其送去冰水、本地辣条和自家做的丸子汤，用热烈而有序的“投喂”，“让人看看洛宁到底有多好”。

　　破圈，不需要太多套路，真诚，才是最大的流量。洛宁的火出圈，归根结底成于“上下同心”的全力以赴。面对泼天流量，洛宁文旅一边紧跟热点、全网推介，一边活跃在评论区，及时为网友答疑，推出轻微违停只提醒不贴条的宠客举措。许多洛宁网友也倾情助力，变身为导游作宣传、跟评互动邀客人，“希望家乡被看见、被认可”，展现对机遇的珍视与渴求。

　　或揽山水之美，或得人文之胜，从全国到洛阳，许多县城虽然“小众”，却有着独特魅力。近年来，从贵州榕江凭借“村超”一炮走红，到山西隰县因国产游戏《黑神话：悟空》而爆火，再到栾川以一座山带火一座城……在“奔县游”持续火热下，越来越多县城从“幕后”走到“台前”，成为网红。洛阳是一座自带流量的城市，但我们的县域文旅仍需探寻流量密码，闯出突围之路。洛宁此次出圈正启示我们，放大优势、彰显特色，找准切口、做好推介，同时加快补齐自身旅游短板、提升接待能力，必将有更多“宝藏”县城迎来高光时刻。（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
