孙延文到新安县调研督导生态环境保护、产业发展工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.18 08:28
　　昨日，市政协主席孙延文到新安县调研督导生态环境保护、产业发展工作。他强调，要深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，扛牢政治责任，坚持问题导向，强化工作举措，以更大力度推进污染防治攻坚和生态文明建设，全面提升产业发展数字化、智能化、绿色化水平，着力推动县域经济高质量发展。

　　秋冬季是大气污染防治的关键期。孙延文先后到洛阳万基宏远、河南万基铝业、洛阳万基炭素、洛阳香江万基、洛阳双瑞万基钛业等企业，详细了解企业达标排放、生产经营、现场管理等情况。他强调，要深刻认识污染防治工作的重要性和紧迫性，优化改进工作措施，抓紧补齐短板弱项，坚决守牢生态环境保护底线，着力锻造绿色竞争新优势。要聚焦重点领域攻坚，围绕重点行业，实施精准管控，大力推进煤电结构优化，深化煤电污染治理减排，加快部分产能转移和落后产能淘汰，最大限度降低污染物排放。要夯实企业主体责任，紧盯重要指标，精准剖析原因，深入查找不足，实施更有针对性的整改措施，推动空气质量持续改善。

　　近年来，新安县把产业发展作为全局工作的重中之重，持续优化产业结构，产业发展呈现新态势。孙延文先后到新安县樱桃省级现代农业产业园、洛阳北玻高端装备产业园、洛阳爱科麦钨钼科技、洛阳新强联、洛阳海普森、河南德野等企业园区，走进厂房车间，实地了解企业生产、研发、经营情况。他强调，要依托现有产业基础，聚焦铝钛精深加工、风电轴承等主导产业，加快推动传统产业向风口产业转型，强化科技赋能，加大扶持力度，进一步做大产业集群，加快构建现代化产业体系，持续提升县域发展竞争力。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
