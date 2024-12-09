洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
《公交运营改革方案》引发市民和网友持续关注
来源: 洛阳网 2025.09.18 08:24
　　近日，我市公示《公交运营改革方案》(简称《方案》)，引起市民和网友热烈讨论，大家纷纷在洛阳日报、洛阳晚报微信公众号及洛阳市公交集团官方邮箱等平台踊跃献计献策。这些带着温度与思考的建议既关乎洛阳公交宏观线网布局，也聚焦微观出行体验，汇聚成推动城市公共交通进步的强大民意力量。

　　市公交集团针对三大方面建议进行了详细解答。

　　串联景点，旅游公交更便捷

　　“很多历史文化景点散落在洛阳各处，带着外地朋友换乘公交车有些不便，希望能有一条公交线路把这些‘明珠’串起来。”网友@洛城花开的留言道出了众多文旅爱好者的心声。

　　回应：《方案》专门设计了“文旅公交”新业态，精准破解“景区最后一公里”和“景区间直达”的痛点。目前已开通的“神都游”系列旅游专线，将重要景点和交通枢纽串联起来，为市民游客提供“一站式”游览便利。

　　减少绕行，公交线网更高效

　　“有些路段五六条公交线路扎堆，有些区域却覆盖不足。有些公交车绕来绕去，导致通勤时间延长。”市民王先生的留言，反映出“通勤族”的普遍诉求。

　　回应：当前公交线网存在重复度高、绕行多、候车时间长等问题，《方案》将通过调整走向、取直路段等措施，减少无效重复，提升运营效率，让公交车“少走弯路”，让乘客“快速到达”。

　　智能调度，发车频次更科学

　　多位学生家长和“上班族”建议，希望公交车能像“潮汐车道”一样智能化，在高峰时段增加车次，平峰期优化资源。

　　回应：我市将依托公交智能调度系统和客流分析系统，为公交线路运营装上“智慧大脑”，实时监控学校、工厂等重点区域客流变化，科学动态调整运力，实现“车跟着人走”，确保运营高效有序。

　　“围绕《方案》的互动，意义远超《方案》本身。”洛阳市公交集团相关负责人表示，市民不再是公共政策的被动接受者，而是主动建言者和参与者。我市将通过改革让公交服务从“有的坐”向“坐得好”转变，全面提升公交出行的吸引力与竞争力。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承）
