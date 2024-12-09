洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳推出29条促进民营经济发展壮大举措
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.18 08:20
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　记者日前从市民营经济发展局获悉，我市围绕市场主体培育、融资支持、人才保障等14个关键领域，推出29条促进民营经济发展壮大具体举措，进一步激发民营经济发展活力，提升企业核心竞争力，助力全市民营经济做强做优做大。

　　真金白银奖励

　　在支持市场主体发展方面，我市推出“小升规”奖励政策，对首次纳入规模以上的小微企业给予一次性3万元资金奖励。同时，加大对高成长性企业的培育力度，对国家级专精特新“小巨人”企业、省级“专精特新”中小企业分别给予资金奖励。

　　订单对接

　　针对民营企业融资难、融资贵问题，我市将健全政府性融资担保体系，将小微企业平均担保费率降至1%以下。依托现有基金集群，加大对符合全市战略性新兴产业和未来产业发展规划的民营企业投资力度。

　　建立健全公开透明的企业上市公共服务机制，为符合条件的企业提供普惠性上市培训与信息服务。推动国有企业供应链向民营企业开放，组织国企民企“订单对接”活动。

　　人才补贴

　　在人才保障方面，我市创新推出“政录企用”(政府)、“室录企用”(龙门实验室)等引才模式，赋予企业更大的人才认定权限。

　　对企业引进的高层次人才给予分层补贴：全日制博士研究生和高级职称人才每月补贴2000元，连续补贴3年；硕士研究生、中级职称人才和高级技师每月补贴1500元，连续补贴2年；本科毕业生和技师每月补贴1000元，连续补贴2年。

　　拿地即开工

　　我市将按照尊重历史、依法依规、便民利企的原则，稳妥解决历史遗留的项目用地问题。同时，腾退低效楼宇，改造为民营企业产业园，以租金优惠的方式引导企业入园，降低企业经营成本。支持工业用地采用长期租赁、先租后让、弹性年期出让等方式供应，实施“标准地+承诺制”联动改革，实现“拿地即开工”。

　　全国一张清单

　　在营商环境建设方面，我市将落实市场准入“全国一张清单”管理，开展显性和隐形壁垒排查清理。加强一体化政务服务能力建设，最大限度精简审批事项、优化办事流程。同时贯彻落实企业出境参展补贴和出口信用保险政策，提升企业国际竞争力。

　　科技攻关

　　在科技攻关方面，我市将加大高新技术企业、科技型中小企业支持培育力度，精准落实研发费用加计扣除等优惠政策。贯彻落实科技创新券政策，推动大型科学仪器资源面向民营企业提供开放共享服务，降低民营企业科技创新研发成本。向民营企业开放“龙门实验室”等创新平台，支持高校、院所与民营企业开展科研攻关，提升企业技术攻关能力。

　　综合查一次

　　我市将深入推行不予处罚、减轻处罚、从轻处罚、不予行政强制等行政执法“四张清单”制度，开展“四张清单”典型案例评选活动。畅通涉企违规收费投诉举报渠道，建立违规收费问题办理处置机制。

　　明确行政检查年度频次上限，落实分级分类检查制度，推行“综合查一次”，推广非现场监管方式，最大限度减少入企检查频次。严格行政检查程序，加快推行“扫码入企”，做到入企留痕，杜绝随意检查。

　　政企沟通协调机制

　　我市将完善多层次常态化政企沟通协调机制，建立“万人助万企”问题诉求收集办理、“联席会议”部门沟通和“包保服务”领导入企调研等机制。加快“洛快办”企业服务模块建设，闭环线上接诉、转办、反馈机制，着力解决企业问题和诉求。

　　现代企业管理制度

　　我市将遴选50家“成长型”民营企业，提供免费管理诊断服务。支持民营企业开展股份制改造，建立现代企业管理制度。同时通过举办“洛阳企业家日”活动，开展“洛阳民营企业风采”宣传行动，大力推介优秀民营企业和企业家先进事迹。

　　“此系列措施的出台，彰显了我市全力支持民营经济发展的坚定决心。”市民营经济发展局相关负责人表示，将通过精准施策、系统推进，为民营企业营造更加优良的发展环境，进一步激发市场活力和创造力，为我市经济高质量发展注入新动能。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市...
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
        近日，洛阳市妇幼保健院推出多项惠民新举措，涵盖免费复诊、四维彩超宝爸陪同、影像检查半价等暖心服务，致...
  • ·胃里息肉越多越危险吗？
  • ·糖友腿上出现褐红色斑片咋回事？
  • ·身体怕热、手脚怕冷，该咋办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 万里茶道博物馆周边焕新颜【组图】
  • 暴雨！大暴雨！洛阳市发布重要天...
  • 汉魏洛阳故城遗址博物馆新增两件...
  • 市人大常委会召开住宅小区治理决...
  • 洛阳2025年下半年入伍新兵运输工...
  • “加减”之间喜见民宿升级（河洛谈）
  • 伊滨区寇店镇：发展小米产业 闯出...
  • 百余家知名零售企业代表聚洛共探...
  • 洛阳持续深化专利预审服务模式创...
  • 洛阳公共资源交易服务标准化试点...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    玄武门遗址保护展...
    耀华(洛阳)玻璃有...
    郑洛高速公路项目...
    洛阳市第十五届运...
    洛阳头条
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605