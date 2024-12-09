洛阳2025年“白衣天使献血月”活动结束 医护工作者献血超100万毫升

我市2025年“白衣天使献血月”活动近日结束，参与医护工作者2592人次，共献血101.44万毫升。

“白衣天使献血月”活动自2021年启动以来，我市已连续举办5年。据统计，5年来全市参与医务工作者13385人次，共捐献全血527.95万毫升、血小板117个单位，彰显了医护群体无私奉献、护佑生命的崇高精神。

我市的无偿献血事业自1991年开展以来，累计献血人次已突破182万，有13次荣获全国“无偿献血先进市”称号。

随着医疗需求的增长，我市临床用血量自1998年起持续增加，年用血峰值达到50.01吨。为保障血液供应，我市采取了多项积极措施。据悉，今年1月至8月，通过组织专题活动和增加流动采血车进社区、下乡的频次，全市已成功采血49213人次，有效满足了临床用血需求。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 刘亚敏）