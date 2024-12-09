洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳市消防救援支队一级消防士李闯：从个人夺冠到带出金牌团队
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.18 08:12
李闯(右)为队员进行装备组装培训

　　“嗡嗡——”切割锯声响起，李闯屏气凝神，手持设备对准桌上那枚固定好的熟鸡蛋进行精准切割。0.3毫米厚的蛋壳应声落下，蛋白膜完好无损，切口与标线严丝合缝。这便是李闯日常训练中的一幕。

　　李闯，现为市消防救援支队特勤大队二站装备技师、一级消防士。他于2012年进入武警消防部队担任战斗员，2015年专攻装备专业，始终坚信科学施救胜过盲目勇敢，认为“灭火救援绝不能恃勇逞强，用好装备非常关键”。日前，他正带领队员们紧张备战全省消防技能大赛。

　　李闯对自己要求严格。2021年，全国首届消防行业职业技能大赛前夕，他在训练中出现半月板撕裂，医生要求卧床数月。然而，仅仅两天后，他就拄着双拐重返训练场，坚持每天16小时的高强度集训。付出总有回报，他最终在全国大赛中用时10分钟完成了双轮异向切割锯上百个零部件的组装，并用这台30斤重的设备成功剥开鸡蛋且不伤蛋白膜，摘得象征消防职业技能最高荣誉的“金头盔”。

　　他还很注重团队培养和经验传承。在全国消防救援队伍优秀骨干培训中，他毫无保留地传授装备维护与日常组训的先进经验；在全市基层消防救援站车辆装备巡检工作中，他带领装备骨干走遍所有基层队站，累计解决问题1300余个，通过手把手教学、面对面指导，切实提升了基层队站的装备管理维护水平。2023年，他担任教练员，带领团队再次摘得“金头盔”。

　　2020年9月30日凌晨，一家企业发生爆燃事故。李闯作为参战救援骨干，第一时间准备好可燃气体探测仪、有毒气体探测仪等关键器材，确保灭火攻坚组安全作业。面对“兵团式”作战和长时间作业，他对水罐车、泡沫车、高喷车等参战车辆进行了及时检修，为救援提供了坚实保障。

　　截至目前，李闯先后参加火灾扑救640余次，参与各类抢险救援行动570余次，累计抢救遇险群众近300人。在他的倡导下，支队成立了“金头盔”班组，用实际行动践行“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的铮铮誓言。

　　从个人夺冠到带出金牌团队，李闯用13年时间完成了华丽蝶变，不变的是他对消防事业的赤子之心和在毫厘之间追求极致的工匠精神。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）
