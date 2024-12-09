洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳市防办提醒：严防持续阴雨天气可能引发的地质灾害
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.17 21:29
　　9月以来，洛阳市已连续出现3 次强降水过程，降雨量较常年同期偏多183%，比去年同期偏多578.6%……17日，洛阳市防汛抗旱指挥部办公室发布《关于做好本轮强降雨过程防范工作的通知》。

　　本轮降雨持续时间长，累计降雨量大，降雨主要时段是17日下午至18日、20日夜至22日。最大小时雨强10到30毫米，过程累计降水量40到70毫米，山区个别乡镇100毫米以上。

　　为切实做好防范应对工作，洛阳市防办要求，各级各有关部门要保持高度警惕，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，树牢底线思维、极限思维，严密防范持续阴雨天气可能引发的地质灾害以及局地短时强降雨引发的山洪、崩塌、滑坡、泥石流、农田渍涝和城乡内涝等灾害风险。

　　密切监测预报研判。要密切关注天气变化，加密气象信息短临预报预警频次，加强多部门联合会商研判。尤其是本轮降雨主要影响区域的洛宁县、宜阳县、栾川县、嵩县等县区要强化与属地气象部门沟通联系，掌握最新气象资料信息，重点监测山丘区降雨情况，地质条件脆弱区域加密巡查频次，发现异常情况第一时间报告并妥善处置。

　　严格预警叫应响应。要严格落实临灾预警叫应和反馈措施，及时精准发布临灾预警信息，确保到户、到人，严格执行“叫应”反馈机制，既要叫醒、也要行动。要按照转移避险“四个一律”要求，提前组织受威胁群众转移，确保“有预警、有叫应、有行动、有反馈、有核实”，形成工作闭环。要紧盯预案方案，一旦达到相应条款，第一时间果断启动或调整应急响应，严格执行响应指令，坚决守牢防汛安全底线。

　　突出重点部位防范。要紧盯山洪和地质灾害易发区、中小河流、水库、尾矿库、交通干线、桥梁、隧道、涵洞、泵站机房、施工工地、室外临时搭建物、广告牌、景区景点、道路边坡、危房险窑、游乐设施、户外高空作业、地下空间等重点部位风险防范工作，各类生产经营主体和社会单位提前落实落细防范应对措施。要加强田间管理，及时疏通沟渠，严防田间渍涝，利用有利时机抢收抢晒，为秋粮丰收打下坚实基础。

　　严格值班值守和信息报送。要严格执行24小时领导带班和防汛值班制度，值班人员要认真履职尽责，做好信息收集和报送工作，遇有重大险情、灾情要第一时间报送，坚决杜绝迟报、瞒报、漏报。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
