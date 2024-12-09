洛阳新区热力开启今冬采暖季预收费工作

日前，洛报融媒记者从洛阳北控水务集团新区热力分公司处获悉，按洛阳市委市政府工作部署，该公司已于2025年9月16日开始今冬采暖季预收费工作。

日前，洛报融媒记者从洛阳北控水务集团新区热力分公司处获悉，按洛阳市委市政府工作部署，该公司已于2025年9月16日开始今冬采暖季预收费工作。

若您是该公司直管用户，且今冬用暖，请在规定时间内缴纳今冬采暖费；若您是由小区物业公司收取采暖费的非直管用户，请关注小区物业公司通知。

热用户通过公众号可查询交费编号，一户一号，支持手机微信、支付宝、中原银行网上银行、云闪付App、光大银行“云缴费”App五种交费方式，也可持用户编号到中原银行营业厅交费。该公司服务热线是9618966。

●收费时间

2025年9月16日—2025年11月10日。

请广大热用户于11月10日前完成交费，逾期交费的用户，该公司工作人员将按交费时间陆续开阀，为保证如期供暖，请在交费时间内按时交费。

去年已用热业主默认今冬继续用暖，如今冬不用暖，请提前拨打该公司服务热线9618966进行报停。

未缴费用户务必关闭室内外阀门，若阀门未关或室内用暖设施发热，需及时联系该公司办理报停；未缴费却阀门开启的用户将被视为正常用暖，需缴纳本采暖季热费。