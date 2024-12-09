河南省女子排球城市联赛激战正酣 洛阳女排豪取三连胜

洛报融媒记者17日从洛阳市体育局获悉，正在举行的2025年河南省女子排球城市联赛传来捷报，在前三轮比赛中，洛阳女排先后战胜平顶山队、三门峡队、漯河队，取得三连胜。

作为全国首个省级女子排球城市联赛，2025年河南省女子排球城市联赛由各省辖市、济源示范区、郑州航空港区分别组队参赛，共有19支队伍参与。比赛分为三个阶段进行：第一阶段分为郑州和南阳两个赛区，采用赛会制进行单循环比赛；第二阶段(前8名)采用主客场双循环比赛；第三阶段(前4名)总决赛。 洛阳女排被分在A组豫南赛区，于9月14日开赛，同组对手是平顶山、许昌、漯河、周口、商丘、三门峡、南阳、驻马店、信阳等九支代表队。B组豫北赛区比赛地在郑州，有郑州、开封、安阳、新乡、焦作、濮阳、鹤壁、济源、郑州航空港区9支队伍。 按照规程，第一阶段的南北赛区共进行81场比赛，决出各组前4名。第二阶段为排位赛，采用主客场双循环赛，将于10月-12月举行。A、B组前4名进入8强，根据区域赛小组总成绩排名，进行主客场双循环赛，每周两轮比赛，共56场比赛，根据积分决出前4名进入总决赛。第三阶段总决赛，采用赛会制，将于12月底举行。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张博 文/图)