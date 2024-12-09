最低气温12℃！洛阳还要连下5天雨

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，9月17日至22日我市有2次强降水过程。 刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，9月17日至22日我市有2次强降水过程。 具体预报如下： 今天夜里：阴天有小到中雨，局部有大雨。 9月18日(周四)：阴天有大到暴雨，局部大暴雨，气温13℃～18℃。 9月19日(周五)：小雨逐渐停止转阴天，气温12℃～19℃。 9月20日(周六)：阴天转中到大雨，气温13℃～21℃。 9月21日(周日)：阴天有中到大雨，气温15℃～18℃。 9月22日(周一)：阴天有小到中雨，气温14℃～17℃。 9月23日(周二)：多云到阴天，气温14℃～21℃。 9月24日(周三)：多云间晴天，气温18℃～23℃。⑥