注意防范！洛阳发布地质灾害气象风险预警

9月17日，洛阳发布地质灾害气象风险预警，17日20时至18日20时，栾川县局部、嵩县局部为地质灾害黄色预警地区，发生地质灾害的可能性较大。
●镇(乡)地质灾害气象风险预警
黄色预警区域：栾川县、嵩县(2个县、11个乡镇)
1.栾川县：赤土店镇、陶湾镇、白土镇、叫河镇、秋扒乡、三川镇
2.嵩县：城关镇、大章镇、德亭镇、何村镇、旧县镇
（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）
