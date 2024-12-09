不知道如何选择健康饮品？配料表是最好的指南

滴入2滴柠檬黄色素，原本透明的清水立刻变成了橙黄色；再加入糖浆和柠檬酸，就有了酸酸甜甜的味道；最后放入增稠剂，脆爽的果肉纤维出现了……17日下午，在洛阳市双语实验学校活动室里，洛阳市消费者权益保护中心公益讲师杨柳柳用一场生动的实验课，为孩子们揭开“饮料里的小秘密”。

课堂上，杨柳柳只几分钟，便做好了一杯“橙汁”，孩子们凑近观察，发现“橙汁”的外观、气味都和真橙汁相似，可事实上，里面却没有天然果汁。“即使是市场上售卖的品牌果汁，里面的糖分也是很高的。”看到孩子们惊讶的目光，杨柳柳适时引入了相关内容，比如，喝一瓶鲜橙多，相当于吃了10块方糖；喝一瓶可乐，则相当于吃了12块方糖。

作为洛阳市市场监管局“幸福上学路”暨食品安全宣传周进校园活动的一项内容，在实验课现场，工作人员还为孩子们普及了食品安全的相关知识。“超市里的各类饮料琳琅满目，建议消费者仔细查看配料表，成分越简单越好。”洛阳市市场监管局相关科室负责人说，按照国家标准，配料表按含量降序排列，如果水、白砂糖、果葡糖浆排在前三位，而“浓缩果汁”排名靠后，说明其主要糖分是糖水，长期饮用不利于健康。真正的果汁饮料应标注明确果汁含量，如“果汁含量≥10%”，含量越高，营养价值相对越高。同时注意查看糖含量，建议选择碳水化合物或糖含量低的饮料。

除了购买饮料，一些家长还喜欢给孩子购买饮品店的“新鲜果汁”，认为水果榨汁等同于吃水果，方便好喝。如今，不少饮品店会宣称自己的商品是“新鲜自制”，究竟如何辨别？其实方法很简单。首先是看颜色，鲜榨饮品色泽是水果的自然颜色，勾兑出来的果汁颜色比较鲜艳；其次闻气味，鲜榨果汁有一股淡淡的果香，勾兑的则香味较浓；最后是口感，鲜榨果汁和平时吃水果的口感基本一样，勾兑出来的饮品往往偏甜。最后需要提醒的是，即使是鲜榨果汁也要适量，不少水果富含天然糖分，不利于身体均衡发展需要。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 冯国凯 李渊 文/图)