洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

不知道如何选择健康饮品？配料表是最好的指南
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.17 17:57
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　滴入2滴柠檬黄色素，原本透明的清水立刻变成了橙黄色；再加入糖浆和柠檬酸，就有了酸酸甜甜的味道；最后放入增稠剂，脆爽的果肉纤维出现了……17日下午，在洛阳市双语实验学校活动室里，洛阳市消费者权益保护中心公益讲师杨柳柳用一场生动的实验课，为孩子们揭开“饮料里的小秘密”。

　　课堂上，杨柳柳只几分钟，便做好了一杯“橙汁”，孩子们凑近观察，发现“橙汁”的外观、气味都和真橙汁相似，可事实上，里面却没有天然果汁。“即使是市场上售卖的品牌果汁，里面的糖分也是很高的。”看到孩子们惊讶的目光，杨柳柳适时引入了相关内容，比如，喝一瓶鲜橙多，相当于吃了10块方糖；喝一瓶可乐，则相当于吃了12块方糖。

　　作为洛阳市市场监管局“幸福上学路”暨食品安全宣传周进校园活动的一项内容，在实验课现场，工作人员还为孩子们普及了食品安全的相关知识。“超市里的各类饮料琳琅满目，建议消费者仔细查看配料表，成分越简单越好。”洛阳市市场监管局相关科室负责人说，按照国家标准，配料表按含量降序排列，如果水、白砂糖、果葡糖浆排在前三位，而“浓缩果汁”排名靠后，说明其主要糖分是糖水，长期饮用不利于健康。真正的果汁饮料应标注明确果汁含量，如“果汁含量≥10%”，含量越高，营养价值相对越高。同时注意查看糖含量，建议选择碳水化合物或糖含量低的饮料。

　　除了购买饮料，一些家长还喜欢给孩子购买饮品店的“新鲜果汁”，认为水果榨汁等同于吃水果，方便好喝。如今，不少饮品店会宣称自己的商品是“新鲜自制”，究竟如何辨别？其实方法很简单。首先是看颜色，鲜榨饮品色泽是水果的自然颜色，勾兑出来的果汁颜色比较鲜艳；其次闻气味，鲜榨果汁有一股淡淡的果香，勾兑的则香味较浓；最后是口感，鲜榨果汁和平时吃水果的口感基本一样，勾兑出来的饮品往往偏甜。最后需要提醒的是，即使是鲜榨果汁也要适量，不少水果富含天然糖分，不利于身体均衡发展需要。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 冯国凯 李渊 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市...
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
        近日，洛阳市妇幼保健院推出多项惠民新举措，涵盖免费复诊、四维彩超宝爸陪同、影像检查半价等暖心服务，致...
  • ·胃里息肉越多越危险吗？
  • ·糖友腿上出现褐红色斑片咋回事？
  • ·身体怕热、手脚怕冷，该咋办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 万里茶道博物馆周边焕新颜【组图】
  • 暴雨！大暴雨！洛阳市发布重要天...
  • 汉魏洛阳故城遗址博物馆新增两件...
  • 市人大常委会召开住宅小区治理决...
  • 洛阳2025年下半年入伍新兵运输工...
  • “加减”之间喜见民宿升级（河洛谈）
  • 伊滨区寇店镇：发展小米产业 闯出...
  • 百余家知名零售企业代表聚洛共探...
  • 洛阳公共资源交易服务标准化试点...
  • 洛阳持续深化专利预审服务模式创...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    玄武门遗址保护展...
    耀华(洛阳)玻璃有...
    郑洛高速公路项目...
    洛阳市第十五届运...
    洛阳头条
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605