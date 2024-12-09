河南省“专精特新”专板开板 洛阳17家企业首批挂牌

9月16日，河南省“专精特新”专板在中原股权交易中心正式开板，洛阳市17家企业跻身首批挂牌名单，在全省首批106家挂牌企业中数量居首，标志着洛阳市“专精特新”企业向资本市场迈出坚实一步。

据了解，“专精特新”专板是河南省支持中小企业高质量发展、深化金融赋能实体经济的重要举措，旨在为专注细分市场、创新能力强、成长性好的企业提供专属融资服务和政策支持，推动其转型升级与创新发展。

洛阳首批挂牌的企业，覆盖新材料、生物医药、高端装备制造等多个战略性新兴产业领域，凸显洛阳以科技创新引领产业结构优化升级的成效。其中，在开板仪式上作为优秀企业代表受邀上台的洛阳顺势药业长期专注中药研发与现代化生产，是国家农业产业化重点龙头企业；洛阳阿尔法新材料深耕高性能耐火材料创新与应用，多项技术成果填补行业空白。另外，洛阳嘉维轴承股份有限公司成为河南省首家通过三四板“绿色通道”实现新三板挂牌的企业。

近年来，洛阳市通过持续优化营商环境、强化协同联动，加大企业科技创新支持力度，以政策引导、梯度培育、精准服务等举措，助力中小企业走好“专精特新”发展道路。下一步，洛阳将持续深化与中原股权交易中心的协同合作，打造集政策对接、投融资匹配、上市孵化于一体的全方位服务矩阵，促进科技、产业、资本三大要素深度联动，为高质量发展注入更充沛的金融动能。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨)