洛阳市十五运会网球赛收拍

经过三天角逐，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会网球比赛在新安县体育中心收拍。洛龙区队在本届比赛中表现抢眼，不仅夺得青少年组5项第一，还将社会组团体赛一等奖收入囊中。

来自全市各县区的8支代表队、181名网球爱好者参与本次比赛，分为青少年组、社会组两大组别。其中青少年组按年龄分为甲、乙两个年龄段，每个年龄段均设置男单、女单、男双、女双4个项目。社会组分为元老组、常青组、青年组三个年龄段，设团体和双打两大项目。与往届相比，本届市运会网球比赛的参与人数更多，项目设置更加科学合理。

经过激烈比拼，各项比赛结果出炉。在青少年组比赛上，洛龙区选手夺得甲组年龄段男双、男单、女双3个项目的第一名，涧西区选手获得该年龄段女单第一名；乙组年龄段则是东道主新安县选手与洛龙区选手平分秋色，前者夺得男双、男单两项第一，后者摘得女单、女双两顶桂冠。

备受关注的社会组团体赛，经过多场厮杀也排定座次：洛龙区队荣膺一等奖，新安县队、涧西区队夺得二等奖，河科大队、老城区队收获三等奖。