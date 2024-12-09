暴雨！大暴雨！洛阳市发布重要天气报告

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告。17日至22日洛阳市有2次强降水过程，需防范对秋收的不利影响，加强次生灾害防御。

9月以来，洛阳市已连续出现3次强降水过程，分别为2日至5日、10日至11日和15日至16日。9月1日至16日，全市平均降水量133毫米，较常年同期偏多183%，比去年同期偏多578.6%。

据9月17日10时土壤监测显示，洛阳全市偏湿测站比例达69%。预计17日至22日洛阳市阴雨天气持续，有2次强降水过程，分别为17日下午至18日、20日夜里至22日。17日下午至18日，全市大部分地区有暴雨，局部地区大暴雨；最大小时雨强10到30毫米，过程累计降水量40到70毫米，山区个别乡镇100毫米以上。此外，20日夜里至22日，洛阳市将再次出现明显降水过程，全市有大到暴雨。

目前洛阳市大部土壤已饱和，预计23日前洛阳市阴雨天气持续，日照偏少，田间湿度大，需加强田间管理，做好病虫害等综合防范，抓住有利时机抢收抢晒。地质条件脆弱地区需加强灾害隐患点巡查排险，防范持续降水和局地短时强降水可能引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水、农田渍涝和城乡积涝等气象风险。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）