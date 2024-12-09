洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
事关国庆中秋假期！洛阳发布市场价格行为提醒告诫函
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.17 15:26
　　2025年国庆中秋“双节”将至，今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，该局面向各经营者及相关单位发布《关于规范2025年国庆中秋期间市场价格行为提醒告诫函》，维护节日期间市场价格秩序，保障消费者合法权益，营造良好的消费环境。

　　一、各经营者及相关单位应严格遵守《中华人民共和国价格法》《明码标价和禁止价格欺诈规定》等价格法律法规和相关价格政策，切实加强价格自律，自觉遵循公平、合法和诚实信用的定价原则，共同维护好市场价格秩序。

　　二、各经营者及相关单位要严格落实明码标价相关规定，销售商品和提供服务，应当根据商品和服务、行业、区域等特点，做到真实准确、货签对位、标识醒目，价格变动时应当及时调整。

　　三、月饼等中秋时令商品经营者要诚信经营，合理定价，做到“一品一签”“一货一签”。销售盒装月饼时不得以任何形式搭售其他商品，不得以礼盒等形式将月饼同其他产品混合销售，变相抬高价格。

　　四、对于实行政府定价、政府指导价的旅游景区、停车场等场所，要严格执行价格主管部门制定的收费标准和优惠政策，不得超标准收费或者自立项目收费、不得采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准。

　　五、对于实行市场调节价的宾馆酒店、餐饮单位、商场超市等场所，经营者要注意依法行使自主定价权，合理制定价格，规范明码标价行为，为消费者提供质价相符的商品和服务。不得在标价之外加价出售商品或者提供服务，不得收取任何未予标明的费用，确保消费者明白消费。

　　六、通过网络等方式销售商品或提供服务的应当通过网络页面，以文字、图像等方式明码标价，不得在首页或者其他显著位置标示的商品或者服务价格低于在详情页面标示的价格，不得公布的促销活动范围、规则与实际促销活动范围、规则不一致，不得在电商平台等渠道预定订单生效情况下单方面毁约或者擅自提高价格。

　　据悉，自本告诫书发布之日起，各有关经营者自觉规范价格行为，对借节日之机捏造散布涨价信息、串通涨价、价格欺诈等价格违法行为,一经查实，将从重从快处罚并公开曝光。欢迎社会各界和广大群众监督，若发现以上价格违法行为，请保留好相关证据，及时拨打“12345”“12315”服务热线投诉举报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 吴晓潇 文/图)
