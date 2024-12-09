洛阳公共资源交易服务标准化试点通过省级验收

首创“双盲”三维暗标评审、“不见面”开标全覆盖……记者日前从市公共资源交易中心获悉，我市省级公共资源交易服务标准化试点项目高分通过专家组考核评估验收，为全省公共资源交易服务规范化建设提供“洛阳样本”。

自开展标准化创建工作以来，我市公共资源交易中心对标省内国内先进标杆，围绕“平台、服务、创新、管理”四大维度深化改革，推动公共资源交易全流程提质增效，助力市场规范健康发展。该中心2024年8月完成公共资源交易系统升级，出台《交易主体信息注册流程》等98项内部标准，覆盖项目登记、开标评标、在线监管等全流程；交易系统纵向贯通10个县区交易中心、横向联动235个监督部门，在全省首批实现市县交易平台规则统一、信息共享。去年8月以来，该中心累计交易项目4634宗，成交金额666.76亿元。该中心通过精简工程建设项目登记材料、推行“不见面”开标全覆盖、实现CA证书费全省最低、电子保函费率全省最低等措施，2023年以来吸引7.2万家次企业参与投标，其中外地企业占比近六成。

“标准决定质量，是高质量发展、助力推进全国统一大市场建设的关键步骤。”市公共资源交易中心负责人表示，下一步将以建设规范统一、信息共享的公共资源交易平台体系为总目标，持续完善标准体系，为洛阳项目建设和经济运行注入新动能。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 崔儒珂)