洛阳2025年下半年入伍新兵运输工作启动

昨日，我市2025年下半年入伍新兵运输工作启动。

当天清晨，首批100多名新兵身着崭新戎装、胸佩红花，在洛阳龙门站整齐列队，目光坚定、精神饱满，带着家乡人民的殷切嘱托和报效祖国的赤诚之心，奔赴军营，开启军旅新征程。

我市始终高度重视征兵工作，自今年下半年开展工作以来，坚持党委统揽、政府主导、兵役机关主抓、各职能部门共同落实原则，深入宣传发动，强化服务保障，严把质量关口，严抓廉洁征兵，军地协同推进兵役征集工作，全力打造阳光征兵工程，圆满完成征集任务。

新兵们一致表示，将坚决听从党的指挥，传承革命精神，严守纪律、锤炼意志，苦练军事本领，时刻准备战斗，用实际行动书写无悔青春，为家乡增光、为军旗添彩。

洛阳军分区政委陈彦波到现场欢送新兵。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 余胜伟)