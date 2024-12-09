洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
汉魏洛阳故城遗址博物馆新增两件重磅展品
西汉四神纹玉雕铺首(资料图片)

　　记者从汉魏洛阳故城遗址博物馆运营公司获悉，日前，“大汉雄风——盛世辉煌的汉文明”特展新增两件重磅文物——西汉金缕玉衣与西汉四神纹玉雕铺首。

　　这件西汉金缕玉衣出土于江苏省徐州市狮子山楚王墓，为徐州博物馆的镇馆之宝之一。该玉衣由958克金丝编缀1460片新疆和田玉玉片制成，包含头罩、前胸、后背、左右袖筒、左右裤管、左右手套、左右靴等十余个部件。

西汉金缕玉衣(资料图片)

　　策展人员介绍，玉衣是汉代皇帝和高级贵族死后穿用的殓尸用具，用金属丝或丝线将玉片连缀而成，是我国最具特色的丧葬用玉。汉代玉衣有金缕玉衣、银缕玉衣、铜缕玉衣和丝缕玉衣等。身份地位不同，玉衣所用缕材也不一样。古人认为天然的玉石凝结了天地精华，只要把玉器覆盖在尸体的表面便可以使尸身不朽，使魂魄化气升天。因此，他们不仅生前热衷佩戴玉器，死后还要口含玉片，用玉石制作殓衣，这反映了时人的生死观念和态度。

　　另一件新增文物四神纹玉雕铺首出土于陕西省兴平市汉武帝茂陵东，是迄今为止发现的汉代玉器中最大、最重、最精美的一件。这件铺首由一整块蓝田玉雕琢而成，整体以环钮为鼻梁，上连粗眉和双眼，形成兽面，下缘有8颗牙齿。铺首两侧雕有青龙、白虎、朱雀、玄武四神图案。

　　策展人员介绍，铺首指门扉上悬挂的环形饰物的底座，多为金属材质，与衔环组合使用，以作祈福避祸之用。这件铺首将兽面与四神形象巧妙地结合在一起，运用浅浮雕、高浮雕、线刻、钻孔等技法，对器物进行多层次雕琢，反映了汉代制玉技术的高超。

　　“大汉雄风——盛世辉煌的汉文明”特展将于10月15日闭展，这两件新增展品将持续展出至闭展日。

