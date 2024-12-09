洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳持续深化专利预审服务模式创新 授权周期缩短85%
　　企业一次性提交34件专利申请，仅2个多月时间，已有27件获得快速授权，授权周期大幅缩短……

　　记者日前从市市场监管局获悉，我市通过高效、专业的专利快速预审服务，打通知识产权创造、运用、保护、管理和服务的全链条，有效助力企业加强知识产权保护，提升核心竞争力。

　　今年6月，晖耀激光科技(洛阳)有限公司的新产品即将大规模上市，由于面临较高的侵权风险和专利布局的紧迫压力，企业向市知识产权保护中心请求专业指导。针对企业诉求，该中心组建专项服务团队深入企业生产研发一线，和工程师们进行交流并逐页解析机械图纸，系统梳理技术秘密与创新点，全流程提供撰写与布局指导。

　　“企业一次性提交34件专利申请，不仅体量较大，时间也比较紧迫。”市知识产权保护中心相关负责人说，专利是企业抢占市场、赢得竞争主动权的有力保障。为此，该中心专业团队争分夺秒研读复杂的技术方案，2个工作日完成首轮审查并发出审查意见通知书。之后，经多轮线上、线下联动修改，最终全部专利申请成功进入国家知识产权局快速审查通道。目前，已有27件专利申请获得快速授权，知识产权授权周期大幅缩短。

　　我市高端装备制造企业较多，针对其“技术复杂、申请量大、布局要求高”的特点，市知识产权保护中心创新建立了“提前介入—技术研判—集中预审”联动服务机制，服务模式从“坐等审查”转变为“主动上门”，通过将服务端口前移，精准对接企业在产品上市、技术保护等关键节点的迫切需求，切实为企业创新发展保驾护航，着力破解企业的“急难愁盼”问题。

　　市市场监管局相关负责人介绍，市知识产权保护中心是国家知识产权局批复建设的“一站式”知识产权协同保护服务平台，目前已累计受理预审申请4031件，授权周期缩短85%，预审质量在全省位居前列。下一步，该局将持续深化专利预审服务模式创新，靠前服务、精准施策，以更高效、更精准的知识产权服务，激发企业创新活力，为洛阳经济高质量发展贡献更大力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 李骁）
