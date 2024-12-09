洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“加减”之间喜见民宿升级（河洛谈）
2025.09.17 08:17
　　暑期结束，天气转凉，避暑度假游随之退场，遍布河洛山乡的乡村民宿，是否进入了传统意义上的淡季？近日，笔者赴栾川参加一场培训，其间前往该县陶湾镇西沟村观摩了几家乡村民宿，得知即使夏日已过，这里依然不愁客源，一拨拨旅居康养老年团从全国各地赶来，旺季持续到入冬不成问题。

　　转变何来？这背后，蕴含着一道转型升级的“加减”法。

　　“加”，就是完善民宿功能、丰富旅居体验、营造多彩生活。正如西沟村香溪湾民宿，这里除了客房、餐厅，还打造了书吧、咖啡馆、会议室、健身房、小剧场等空间，在“吃”上既提供家常菜，还提供牛排、比萨等西餐，同时会邀请厨艺精湛的游客“露一手”。在“玩”上，西沟村香溪湾、西溪竹隐山居等民宿，皆面向不同年龄客群策划了篝火晚会、露营烧烤、戏曲晚会等娱乐活动，“为游客提供更具居家感、松弛感和趣味性的乡村旅居生活方式”。

　　“减”，如香溪湾民宿负责人程杰所言，是最大程度减去与周边民宿和农家宾馆同质化的东西。拿床位来说，“过去一说升级就是扩规模、加床位，忽视了游客数量和运营能力，由此增加了成本，加剧了内卷”。据了解，从西沟村到整个栾川县，发展民宿产业基本形成一种共识，即床位设多少是个重要考量，但并非最大追求，更多开始腾出有限的“人钱地”资源，探索特色化发展路子。

　　传统的酒店千篇一律，有趣的民宿万里挑一。事实上，在今日洛阳，已然有越来越多的民宿老板及运营商，开始思考并着眼“外在规模”与“内在功能”去做好“加减”法，追求的不再是雷同的产品，而是独特的调性，越来越注重完善功能、提升体验，以质朴自然的空间环境、特色鲜明的互动体验、宾至如归的管家服务赢得游客青睐、增强游客黏性。近来我市多家城市民宿将手作体验作为引流新“密码”，推出茶道、制香、换装秀等特色体验项目，便是生动例证。

　　市委书记江凌多次指出：“乡村旅居，住宿不是目的，重在体验不一样的生活方式。”当前，旅游方式正加快从观光游向休闲度假体验游转变，无论乡村民宿还是城市民宿，让游客“住得下、住得好、住得久”愈显重要，也诚需我们做好民宿转型的“加减”法，打造高品质环境，丰富沉浸式体验，让民宿本身成为旅游目的地。（洛平）
