洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

市人大常委会召开住宅小区治理决定征求意见座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.17 08:16
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，市人大常委会主任李保国主持召开住宅小区治理决定征求意见座谈会。

　　住宅小区治理事关千家万户，是基层治理的重要内容。今年以来，市人大常委会认真贯彻落实习近平总书记关于基层治理的重要论述，以住宅小区治理为切入点，充分发挥立法引领、推动作用，紧盯住宅小区治理的难点堵点问题，在深入研究论证和充分学习借鉴基础上，起草了住宅小区治理决定草案，并采取多种方式广泛征求社会各界意见，对决定草案进行反复修改完善，确保决定立得住、行得通、真管用。

　　会上，市直相关部门负责同志以及涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区等人大常委会主要负责人，部分街道、社区、业委会、物业公司代表结合各自工作实际，逐条逐项对决定草案进行分析研讨，提出了切实可行的意见建议。

　　李保国强调，要坚持党建引领，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，将党的领导贯穿住宅小区治理的全过程、各方面。要加强党组织对住宅小区各类组织和各项工作的统一领导，压紧压实住宅小区治理各方责任，聚力打造富有活力和效率的住宅小区治理模式。要坚持问题导向，聚焦住宅小区治理的堵点难点问题，建立健全党委领导下定期分析研判、化解小区治理各类矛盾和风险隐患工作机制，确保问题及时解决、矛盾有效化解。要强化探索创新，鼓励基层党组织结合工作实际，探索创新行之有效的住宅小区治理方式方法，持续提升住宅小区治理效能，不断增强群众获得感、幸福感和安全感。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市...
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
        近日，洛阳市妇幼保健院推出多项惠民新举措，涵盖免费复诊、四维彩超宝爸陪同、影像检查半价等暖心服务，致...
  • ·胃里息肉越多越危险吗？
  • ·糖友腿上出现褐红色斑片咋回事？
  • ·身体怕热、手脚怕冷，该咋办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 中到大雨，局部暴雨！洛阳强对流...
  • 江凌带队到商务部对接工作 与副部...
  • 张玉杰主持召开问题楼宇处置化解...
  • 洛阳市公安局：电动三轮摩托车属...
  • 万里茶道博物馆周边焕新颜【组图】
  • 洛阳街头出现的白色小飞虫到底是...
  • 汉魏洛阳故城遗址博物馆新增两件...
  • 市人大常委会召开住宅小区治理决...
  • 全省首次，可免费观赛！河南省第...
  • 洛阳新增173个“三新”研发项目
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    玄武门遗址保护展...
    耀华(洛阳)玻璃有...
    郑洛高速公路项目...
    洛阳市第十五届运...
    洛阳头条
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605