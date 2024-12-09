市人大常委会召开住宅小区治理决定征求意见座谈会

昨日，市人大常委会主任李保国主持召开住宅小区治理决定征求意见座谈会。

昨日，市人大常委会主任李保国主持召开住宅小区治理决定征求意见座谈会。

住宅小区治理事关千家万户，是基层治理的重要内容。今年以来，市人大常委会认真贯彻落实习近平总书记关于基层治理的重要论述，以住宅小区治理为切入点，充分发挥立法引领、推动作用，紧盯住宅小区治理的难点堵点问题，在深入研究论证和充分学习借鉴基础上，起草了住宅小区治理决定草案，并采取多种方式广泛征求社会各界意见，对决定草案进行反复修改完善，确保决定立得住、行得通、真管用。

会上，市直相关部门负责同志以及涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区等人大常委会主要负责人，部分街道、社区、业委会、物业公司代表结合各自工作实际，逐条逐项对决定草案进行分析研讨，提出了切实可行的意见建议。

李保国强调，要坚持党建引领，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，将党的领导贯穿住宅小区治理的全过程、各方面。要加强党组织对住宅小区各类组织和各项工作的统一领导，压紧压实住宅小区治理各方责任，聚力打造富有活力和效率的住宅小区治理模式。要坚持问题导向，聚焦住宅小区治理的堵点难点问题，建立健全党委领导下定期分析研判、化解小区治理各类矛盾和风险隐患工作机制，确保问题及时解决、矛盾有效化解。要强化探索创新，鼓励基层党组织结合工作实际，探索创新行之有效的住宅小区治理方式方法，持续提升住宅小区治理效能，不断增强群众获得感、幸福感和安全感。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)