百余家知名零售企业代表聚洛共探“AI+”新局
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.17 08:13
　　昨日，包括京东科技、名创优品、周黑鸭、联华华商、诚信志远果业、绿叶水果、攀果地等在内的150余家国内知名零售企业代表齐聚洛阳，围绕“AI+”创造消费新场景、赋能零售企业决策展开深入交流，共同探寻行业破局之策与增长路径。

　　该活动由国内领先的商业数智化解决方案提供商海鼎股份筹办，迄今已成功举办21届，这也是该行业核心会议首入河南。洛阳成为其中原首站的背后，藏着城市独特的吸引力“密码”。

　　“洛阳具有深厚的历史文化底蕴，这种穿越千年的文化魅力与商业活力交融共生，是我们向往已久的地方。”海鼎股份CEO蒋作梁直言，选择洛阳既是对城市商业潜力的认可，更是被其文化底蕴深深吸引。洛阳自古便是商业文明的重要发源地，如今这份文化基因与数智化浪潮碰撞，让千年古都成为零售行业探索未来的新坐标。

　　会上，来自多家业态领军企业的高管嘉宾分享了新消费浪潮下的实战心得与探路经验。主办方也带来以AI技术为核心的全新解决方案，旨在助力企业提升商业运营效率，推动行业持续更迭。更多会议成果或在不久的将来应用于百姓日常生活，为全国更多消费者带来更美好的生活体验。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
