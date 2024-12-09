汉魏时期，洛阳作为当时的文化科技中心，孕育了众多杰出的科学家和发明家，代表性人物是蔡伦、张衡、马钧、张仲景、王叔和、贾思勰，他们被后世尊为不同行业的圣人。他们的伟大成就，共同奠定了洛阳当时科技创新的核心地位。

纸印文明书同文

汉魏时期，最重要的发明是文字的改革，包括隶书、楷书、魏碑的发明，形成标准化的中国文字，称汉字。

隶书起源于秦朝，相传为秦末程邈在狱中所整理，去繁就简，字形变圆为方，笔画改曲为直。隶书之名源于东汉，隶书的出现是中国文字的一次重大变革，是汉字演变史上的一个转折点，奠定了楷书的基础。

东汉定都洛阳后，篆书、隶书并行，但隶书逐渐成为主流文字。汉末的《熹平石经》为隶书，是东汉帝国的一次文字统一。洛阳出土的《东汉肥致碑》《东汉甘陵相尚府君碑》均为隶书。善于隶书的蔡邕、师宜官等，都在书法艺术上名垂史册。

楷书又名真书、正书，魏晋时形成于洛阳，成为官方文字的标准。所以初学书法宜从平稳的楷书入手，立下基础，再求其他的变化。锺繇所书《力命表》《贺捷表》《荐季直表》《宣示表》等帖，皆为手写体由隶变真之例，人称锺繇为楷书的创始人。

北魏迁都洛阳后，出现了魏碑体。魏碑体，又称龙门体，因为魏碑书法的代表作是龙门石窟1000方左右的北魏造像题记。

在文字的传播中，革命性的发明是造纸术，它是由蔡伦发明的。东汉章和二年(公元88年)，蔡伦因有功于太后而升为中常侍，兼任尚方令。蔡伦总结以往人们的造纸经验，革新造纸工艺，终于制成了“蔡侯纸”。元兴元年(公元105年)蔡伦奏报朝廷，汉和帝下令推广他的造纸术。

蔡伦的造纸术被列为中国古代“四大发明”之一，对人类文化的传播和世界文明的进步作出了杰出的贡献，因此，蔡伦千百年来备受人们的尊崇，被纸工奉为“纸祖”“纸神”。造纸术的发明，促进了文字的普及，也推动了印刷术的发明。

《熹平石经》共20.9万字，分刻于46块石碑上，全部刻成后，成为当时读书人心中的经典，人们用纸将经文拓印下来，自用或出售。这种拓印，就是最早的印刷术。

巧思绝世俩木圣

张衡和马钧是东汉、曹魏时期两位伟大的科学家。晋代葛洪《抱朴子》云：“木圣：张衡、马钧是也。”宋代高似孙的《纬略》也说：“张衡、马钧，号‘木圣’。”

张衡，东汉时期伟大的天文学家、数学家、发明家、地理学家、文学家。他是南阳人，永初五年(公元111年)，被朝廷公车特征进京，被拜为郎中，再升任太史令。张衡任此职达14年之久，他的科学研究工作都是在这一阶段完成的。

他发明了最早的地动仪，称为候风地动仪，是世界地震仪之祖。虽然它的功能只限于测知震中的大概方位，但它早于世界科技发展约1800年。

他发明了浑天仪等天文仪器，还发明了指南车、计里鼓车和独飞木雕。指南车利用了机械原理和齿轮的传动作用，车的外壳上层置一木刻仙人，无论车子朝哪个方向转动，木人伸出的臂都指向南方。计里鼓车是用来计算里程的机械，与指南车制造方法相同，所利用的差速齿轮原理，早于西方1800多年。独飞木雕，这是一种内有机械的飞行器。

《灵宪》是张衡有关天文学的一篇代表作，全面体现了张衡在天文学上的成就和发展。他指出在中原可以见到的星有2500个，与今人所知略近。他经过对某些天体运转情况的观测，得出一周天为三百六十五度又四分度之一的结论，与近世所测地球绕日一周历时365天5小时48分46秒的数值相差无几。

马钧，曹魏扶风(今陕西兴平)人，任曹魏博士、给事中。他特别认真地钻研机械方面的问题，发明创造颇多。

他改进了织绫机，把原来“五十综者五十蹑”和“六十综者六十蹑”的旧机，统一改造成十二蹑，大大简化了织机构造，降低了其操作难度，效率可提高四五倍。同时，其织出的绫，图案自然优美，质量也提高许多，深受人们的欢迎。

他改进了翻车，其最大特点是能将低处水抽至高处，大大增强了抗旱排涝能力。他成功复制了指南车，还发明了“发石车”。

马钧的诸多发明创造，体现了他在机械制造方面的非凡才能。晋代学者傅玄说马钧是当时最有名的能工巧匠，南朝裴松之赞扬他“巧思绝世”。

医圣脉祖济世长

张仲景，南阳人，东汉末年伟大的医学家，被后人尊称为“医圣”。

当时接连发生瘟疫大流行，许多人因此丧生。面对瘟疫的肆虐，张仲景内心十分悲愤。他潜心研究伤寒症的诊治，决心要制服伤寒症这个瘟神。他行医游历各地，借此将自己多年对伤寒症的研究付诸实践，进一步丰富了自己的经验，充实和提高了理性认识。经过数十年的努力，他终于写成了《伤寒杂病论》这部不朽之作。这是继《黄帝内经》之后，又一部颇有影响力的光辉医学典籍。

《伤寒杂病论》是集秦汉以来医药理论之大成，并广泛应用于医疗实践的专书，是我国医学史上影响较大的古典医著之一，也是我国第一部临床治疗学方面的巨著。

名师出高徒，张仲景的嫡传弟子是王叔和。王叔和，汉末出生在山阳高平(今山东微山县)，自幼跟随张仲景学医，成为魏晋著名的医学家。

王叔和在32岁时，担任曹魏的太医令。他经过几十年的精心研究，在吸收扁鹊、华佗、张仲景等古代著名医学家的脉诊理论学说的基础上，结合自己丰富的临床实践经验，终于写成了我国第一部完整而系统的脉学专著——《脉经》。《脉经》将脉的生理、病理变化类列为脉象24种，使脉学正式成为中医诊断的一门科学。王叔和被后世尊为“脉祖”“脉圣”。

王叔和对张仲景的《伤寒杂病论》进行了整理和完善，将其分为两部书，即《伤寒论》《金匮要略》。正是由于他的整理和完善，使《伤寒杂病论》流传于后世。

宋代林亿论王叔和曰：“仲景之书及今八百余年，不坠于地者，皆王叔和之力也。”金代成无己称：“仲景《伤寒论》得显用于世，而不堕于地者，叔和之力也。”清代徐大椿亦称：“苟无叔和，焉有此书？”

清代医家张志聪说过：“不明四书者不可以为儒，不明本论(《伤寒论》)者不可以为医。”目前，《伤寒论》和《金匮要略》仍是我国中医院校开设的主要基础课程之一。

此外，王叔和在养生方面也有一些精辟的论述。王氏在养生学上属于医家养生流派，主张从起居饮食方面进行谓摄，以求得长寿，却病延年。他提出饮食不可过于杂乱，要适量，是我国对饮食养生最早的较系统的论述。

农圣要术泽千秋

贾思勰，北魏益都(今山东寿光)人，是中国古代杰出的农学家。他写的《齐民要术》，是中国现存最早的、最完整的大型农业百科全书。他被后世尊为“农圣”。

贾思勰建立了完整的农学体系。《齐民要术》全书结构严谨，从开荒到耕种；从生产前的准备到生产后的农产品加工、酿造与利用；从种植业、林业到畜禽饲养业、水产养殖业，论述全面，脉络清楚。在学科类目划分上，书中基本依据每个项目在当时农业生产、民众生活中所占的比例和轻重来安排顺序。在饲养动物方面，先讲马、牛，接着叙述羊、猪、禽类，多是各按相法、饲养、繁衍、疾病医治等项进行阐说，对水产养殖也安排一定的篇幅作专门载说。书中的农业技术内容重点突出，主次分明，详略适宜。

贾思勰将动物养殖技术向前推进了一步。《齐民要术》有6篇分别叙述养牛马驴骡、养羊、养猪、养鸡、养鹅鸭、养鱼。役畜使用强调量其力能，饮饲冷暖要求适其天性，总结出“食有三刍，饮有三时”的成熟经验。养猪部分载有给小猪补饲粟、豆的措施。书中提出饲育畜禽等，在群体中要保持合理的雌雄比例。

中国农产品加工、酿造、烹调、贮藏技术，以及酒、酱、醋等发明很早，但详细严谨揭示其制作过程的，以《齐民要术》为最早。在“作酱法第七十”中，该书首先叙述了用豆做的酱，但也记载了肉酱、鱼酱、榆子酱、虾酱等的制作方法。在“作菹藏生菜法第八十八”中提到藏生菜法。在烹调方面，提出了尚本味、兼南北、重调和，这也是洛阳菜的基本特点。

《齐民要术》还提出了系统的农学思想。贾思勰认为，农作物生长是有规律的，农业生产要顺应自然规律，发挥主观能动性。贾思勰重农，首先是重视粮食生产，但他又不把农业生产归结为生产粮食，而是表示要多种经营。贾思勰提出要重视生产成本，要有经济核算。《齐民要术》列举了大量的实例，教农民如何计算，甚至连运输、销售的费用都有计算。

元代的《农桑辑要》《王祯农书》，明代的《农政全书》，清代的《授时通考》四部大型农书均取法《齐民要术》，《齐民要术》中所载的种植、养殖技术原理原则，许多至今仍有重要的参考借鉴作用。(郑贞富)