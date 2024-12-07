16日，市长张玉杰主持召开问题楼宇处置化解工作推进会，强调要牢固树立以人民为中心的发展思想，以高度的责任心和使命感，主动担当作为，全力攻坚克难，推动问题楼宇处置化解取得新成效，更好回应群众期盼和社会关切。

主动担当作为全力攻坚克难

依法妥善有效化解问题楼宇

张玉杰主持召开问题楼宇处置化解工作推进会

16日，市长张玉杰主持召开问题楼宇处置化解工作推进会，强调要牢固树立以人民为中心的发展思想，以高度的责任心和使命感，主动担当作为，全力攻坚克难，推动问题楼宇处置化解取得新成效，更好回应群众期盼和社会关切。

今年以来，我市聚焦群众急难愁盼，对全市问题楼宇进行再摸排、再梳理，健全领导分包机制，充实专班工作力量，压紧压实属地责任，分批分类精准施策，扎实开展问题楼宇处置化解大攻坚行动。

会议逐一听取了有关问题楼宇项目处置措施、存在问题和化解推进情况的汇报，深入剖析问题症结，研究处置化解方案，明确节点、细化任务、压实责任，并对下步工作进行安排部署。会议强调，妥善处置化解问题楼宇，事关千家万户切身利益，事关社会大局和谐稳定，事关城市形象和高质量发展。各级各部门要进一步提高政治站位，树牢和践行正确政绩观，把问题楼宇处置化解作为一项重大政治任务和重要民生工程，将心比心、换位思考，直面问题不回避，靠前服务不推诿，努力化解不拖延，坚决啃下“硬骨头”、打赢攻坚战。要注重在操作层面深度研究工作，全面摸排每个问题楼宇的现状、成因、瓶颈，查找问题症结，厘清权属责任，完善工作台账，一楼一策化解、专班专案推进，确保目标任务如期完成。要聚焦难点堵点，坚持依法依规、分类推进，强化府院府检联动，办好涉法涉诉案件，创新运用多种方式，鼓励引导有实力的企业参与并购重组，有序推动停建楼宇有序复工、闲置楼宇盘活运营。要加强协同联动，发挥工作专班统筹协调督促作用，健全完善跨部门、跨层级的协调联动机制，畅通规范群众诉求表达、权益保障渠道，及时公布处置化解新进展新成效，积极争取更多群众理解支持，切实维护社会大局和谐稳定。

杨劭春、李新红、王淑霞等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)