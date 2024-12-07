洛阳街头出现的白色小飞虫到底是啥？专家解答来了

近日，洛阳的街头巷尾出现了大量白色小飞虫，甚至会附着在行人身上，一不小心就会进入眼睛或口鼻。这种虫究竟是什么？为何今年如此大量出现？又有什么危害？

显微镜下的烟粉虱成虫

近日，洛阳的街头巷尾出现了大量白色小飞虫，甚至会附着在行人身上，一不小心就会进入眼睛或口鼻。这种虫究竟是什么？为何今年如此大量出现？又有什么危害？

16日，洛报融媒记者采访了河南科技大学从事粉虱研究的专家纠敏教授，深入认识并揭秘这一小飞虫。

学名为烟粉虱，宿主植物600余种

据悉，这些白色小飞虫属于昆虫纲，是粉虱的一种。

“我们现在见到小飞虫大部分为烟粉虱。”纠敏介绍，烟粉虱最早发现于烟草植株上，因此而得名。因为通体白色，很多人也会将它称作白粉虱。但白粉虱学名为温室白粉虱，通常生活在温室中，其体型较烟粉虱略大。通过观察可见，烟粉虱的翅膀合拢后呈屋脊状，而白粉虱翅膀合拢后较为平坦。

烟粉虱可取食危害600余种寄主植物，更喜欢取食烟草、番茄、黄瓜、番薯等植物叶片。纠敏说，“烟粉虱为刺吸式口器，这相当于随身携带了一根吸管，可以随时随地吸取植物的养分。”

温湿度适宜，导致烟粉虱泛滥

显微镜下的烟粉虱成虫

为何今年的烟粉虱相较往年更多？

纠敏介绍，烟粉虱最适宜生长的温度为25℃至30℃、空气湿度在80%左右。今年我市夏季气温居高不下，再加上连续出现降雨，大大提升了烟粉虱的繁殖存活率。

“烟粉虱繁殖能力极强，可以有性生殖，也可以孤雌生殖。”纠敏说，“单个烟粉虱雌成虫一生产卵量可达200至300粒。”如此循环往复，数量自然惊人。但其集中爆发期一般都集中在夏末秋初。

目前城区内空中飘飞的烟粉虱增多，主要由于城区周边田间农作物的收获及城市的“温岛效应”，烟粉虱开始大量迁飞到城区的绿化树木以及花草上。冬季，烟粉虱则依附在温室作物或户内花卉植株上成功越冬。