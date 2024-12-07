洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
江凌带队到商务部对接工作 与副部长盛秋平举行工作会谈
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.16 23:04
江凌带队到商务部对接工作，与副部长盛秋平举行工作会谈
加快构建现代商贸流通体系
增强消费对经济发展的基础性作用

　　16日，市委书记江凌带队赴京到商务部对接工作，与商务部副部长盛秋平举行工作会谈，深入贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，就加快构建现代商贸流通体系、打造消费新业态新模式新场景等进行深入交流，积极争取试点政策支持，不断增强消费对经济发展的基础性作用。

　　江凌对商务部长期以来关心支持洛阳发展表示衷心感谢。他说，加快构建现代商贸流通体系是融入和服务全国统一大市场建设、加快构建新发展格局的重要战略任务。商务部以现代商贸流通体系试点城市建设为抓手，全方位构建城乡融合、高效顺畅的现代商贸流通体系，为我们提供了重大政策机遇。洛阳是国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市和历史文化名城，拥有较强的辐射带动能力和庞大的旅游市场支撑。近年来，洛阳深入贯彻习近平总书记重要指示精神，在商务部关心指导下，围绕激活文旅消费、发展产销一体化平台经济、打造以邻里中心为依托的社区一刻钟便民生活圈等进行积极探索，取得了明显成效，同时也迫切需要在更大范围联系生产和消费、以更高效率衔接供给和需求，进一步降低物流成本，提高经济运行效率，持续释放消费潜力。希望商务部一如既往关心支持洛阳发展，帮助指导洛阳发挥优势、突出特色，健全城乡流通网络，加快流通创新转型，补齐冷链物流、农村流通等设施短板，不断丰富消费新业态新模式新场景，推动传统商贸流通转型发展，加快构建现代商贸流通体系，进一步提振消费、推动高质量发展。

　　盛秋平对洛阳市高度重视、积极推动商务工作给予肯定。他表示，商务部将深入贯彻习近平总书记重要指示精神，支持洛阳发挥区域辐射带动作用和自贸区开放平台优势，加快推动提振消费专项行动政策落地，完善现代商贸流通体系，丰富消费新业态新模式新场景，有序实施消费品以旧换新，增加优质消费资源供给，推动服务消费提质升级，持续扩大高水平对外开放，不断增强消费对经济发展的基础性作用。

　　在京期间，江凌还到源峰基金总部考察，与董事长刘乐飞举行工作会谈。双方表示，洛阳历史悠久、人文荟萃、山水秀美，文旅市场持续火爆，城市影响力和美誉度不断攀升。源峰基金是拥有国际视野和强大资源整合能力的资产管理机构，在文旅策划运营等领域积累了丰富经验，双方深化合作潜力巨大、空间广阔。双方将把握文旅产业发展新趋势，共同推动重大旅游投资项目在洛阳落地，真正把文旅流量转化为消费增量，更好实现互利共赢发展。

　　副市长王太钢等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
