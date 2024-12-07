洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
市十五运会乒乓球赛青少年组收官
来源: 洛阳网 2025.09.16 20:55
　　9月16日下午，经过两天339场激烈争夺，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会乒乓球(青少组)比赛在新安县体育中心收官。

　　涧西区代表队在比赛中表现抢眼，获得甲组、乙组两个组别4个团体项目的前三，紧随其后的洛龙区代表队获得三项团体赛前三。17日起，本届市运会乒乓球赛(社会组)将全面开打，乒乓球爱好者可前往观赛。

　　青少组团体赛前三名如下：

　　【青少年甲组男子团体】

　　第一名涧西区队 张益瑄 杨瀚淇 魏世杰 周雨泽

　　第二名老城区队 陈震宇 胡君豪 丁浩洋 张涵予

　　第三名伊滨区队 陈镜昊 王鑫科 董宇泽 张鑫

　　【青少年甲组女子团体】

　　第一名涧西区队 曹林铷 孙开心 安玺玉 李聪乐

　　第二名洛龙区队 陈子钰 陈梓萌 高可欣 马奕萱

　　第三名瀍河区队 丁梦瑶 位语铭 李奕彤 薛怡晴

　　【青少年乙组男子团体】

　　第一名洛龙区队 刘智恩 杨清皓 宋郅祯 刘柯南

　　第二名涧西区队 姬屹芃 杨清文 滕博睿 李蒙朝

　　第三名西工区队 董简择 韩雨泽 王皓辰 王梓睿

　　【青少年乙组女子团体】

　　第一名涧西区队 杜梦蕊 李欣悦 杨天瑞 范紫涵

　　第二名洛龙区队 侯雯馨 张之帆 刘念岢 宋予杨

　　第三名老城区队 尹诗妍 姬易辰 李瑾萱 张梓萱

　　（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 景耀文）
    洛阳妇幼惠民"礼包"暖心上线 持续为市民健康"加码"
        近日，洛阳市妇幼保健院推出多项惠民新举措，涵盖免费复诊、四维彩超宝爸陪同、影像检查半价等暖心服务，致...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
