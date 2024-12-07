中到大雨，局部暴雨！洛阳强对流天气持续

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，受副热带高压边缘暖湿气流和地面冷空气的共同影响，未来一周我市将出现连阴雨天气。18日有中等强度降水，局部地区有暴雨；气温较前期明显下降。

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，受副热带高压边缘暖湿气流和地面冷空气的共同影响，未来一周我市将出现连阴雨天气。18日有中等强度降水，局部地区有暴雨；气温较前期明显下降。 刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，受副热带高压边缘暖湿气流和地面冷空气的共同影响，未来一周我市将出现连阴雨天气。18日有中等强度降水，局部地区有暴雨；气温较前期明显下降。具体预报如下： 今天夜里：阴天有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，局部伴有短时强降水等强对流天气。 17日(周三)：阴天有小到中雨，气温18℃～23℃。 18日(周四)：阴天有中到大雨，局部暴雨，气温13℃～18℃。 19日(周五)：小雨转阴天，气温12℃～19℃。 20日(周六)：阴天转小到中雨，气温13℃～21℃。 21日(周日)：阴天有中雨，气温15℃～18℃。 22日(周一)：阴天有小雨，气温14℃～17℃。 23日(周二)：多云到阴天，气温14℃～21℃。⑥