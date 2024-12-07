电商赋能！汝阳六湖村黄桃香飘万里

“老乡们看好了，俺村的黄桃甜过初恋，喜欢您就下单！”15日，在洛阳市汝阳县三屯镇六湖村的黄桃基地里，翠陇农业总经理冀亚各操着浓重的家乡话，举着手机在桃林里边走边直播。

“老乡们看好了，俺村的黄桃甜过初恋，喜欢您就下单！”15日，在洛阳市汝阳县三屯镇六湖村的黄桃基地里，翠陇农业总经理冀亚各操着浓重的家乡话，举着手机在桃林里边走边直播。

仲秋时节，六湖村黄桃基地里，金灿灿的黄桃压弯了枝头。天刚蒙蒙亮，村民穿梭在桃林间，忙着采摘、分拣、装箱。这些饱满诱人的黄桃即将通过电商平台发往全国各地，成为千家万户餐桌上的美味。

谁也想不到，七年前这里还是一片荒山。2018年，六湖村鼓励有能力、有责任心的年轻人回村发展。在外打拼多年、事业有成的冀亚各毅然回到家乡。“我是土生土长的六湖人，对家乡有着深厚的感情。回村后既能孝敬父母，又能带领乡亲们共同致富。”他的愿望朴素而真诚。

面对如何致富，冀亚各结合当地生态资源，决定发展黄桃产业。当年，他投入近100万元，带领几十名村民向荒山进军，建起了300多亩桃园。起初，村民们对电商销售一无所知，黄桃主要靠批发商到地头收购，但价格被压得很低。

转机出现在2019年。随着电商产业发展，冀亚各开始尝试线上销售。他在抖音平台注册了名为“六湖村长”的账号，分享乡村生活趣事。视频里，他身穿军大衣，讲述最淳朴的乡村生活，引得网友纷纷点赞转发。慢慢地，他开始在直播间推销村里的黄桃和其他农产品。

“第一次直播时，我的手都在抖，不知道该说些什么。”冀亚各回忆道，“但是为了把黄桃能卖出去，我必须硬着头皮上。”令人惊喜的是，首次试水直播就卖出了200多单，这给了他和村民们极大的信心。

如今，六湖村的电商销售已经相当成熟。在村里的电商服务站，几名年轻村民正忙着处理线上订单。电脑提示音此起彼伏，打印机不断吐出新的快递单。包装区里，村民们熟练地将黄桃用泡沫网套包裹，整齐地码放在特制的纸箱中。院子里，快递公司的货车准时到来，将这些包裹运往全国各地。

“现在俺一天能做300个包裹，挣个100多元，离家近，还能照看家里，挺方便。”村民张娥一边包装黄桃一边笑着说。她手上的动作干净利落，每一个黄桃都要经过她的仔细检查，确保只有最优质的果子才能发往客户手中。

七年来，冀亚各以桃园为家，与桃树相伴。在当地政府政策支持和河南科技大学技术指导下，泥巴路变成了水泥路、人力灌溉变成了滴灌喷灌。他通过学习浇水施肥、修剪整枝、病虫害防治等管护技术，从“门外汉”变成了“土专家”，黄桃品质和桃园收益大大提升。

为提升品牌知名度，冀亚各注册了“六湖”商标。如今，六湖村的黄桃种植已发展到瀍河、孟津等地的生态园，种植面积超1000亩，今年更是创下了“线上直播10天超10万斤”的销售纪录。

六湖村的故事证明：电商赋能乡村振兴不是空话。一根网线、一部手机，连接了山村与外界，也让曾经的荒山真正变成了流金溢彩的“金山”。村民们靠着黄桃产业，平均每人每年能赚1万多元，日子越过越红火。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 文/图）