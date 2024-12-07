洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

电商赋能！汝阳六湖村黄桃香飘万里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.16 17:53
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“老乡们看好了，俺村的黄桃甜过初恋，喜欢您就下单！”15日，在洛阳市汝阳县三屯镇六湖村的黄桃基地里，翠陇农业总经理冀亚各操着浓重的家乡话，举着手机在桃林里边走边直播。

　　仲秋时节，六湖村黄桃基地里，金灿灿的黄桃压弯了枝头。天刚蒙蒙亮，村民穿梭在桃林间，忙着采摘、分拣、装箱。这些饱满诱人的黄桃即将通过电商平台发往全国各地，成为千家万户餐桌上的美味。

　　谁也想不到，七年前这里还是一片荒山。2018年，六湖村鼓励有能力、有责任心的年轻人回村发展。在外打拼多年、事业有成的冀亚各毅然回到家乡。“我是土生土长的六湖人，对家乡有着深厚的感情。回村后既能孝敬父母，又能带领乡亲们共同致富。”他的愿望朴素而真诚。

　　面对如何致富，冀亚各结合当地生态资源，决定发展黄桃产业。当年，他投入近100万元，带领几十名村民向荒山进军，建起了300多亩桃园。起初，村民们对电商销售一无所知，黄桃主要靠批发商到地头收购，但价格被压得很低。

　　转机出现在2019年。随着电商产业发展，冀亚各开始尝试线上销售。他在抖音平台注册了名为“六湖村长”的账号，分享乡村生活趣事。视频里，他身穿军大衣，讲述最淳朴的乡村生活，引得网友纷纷点赞转发。慢慢地，他开始在直播间推销村里的黄桃和其他农产品。

　　“第一次直播时，我的手都在抖，不知道该说些什么。”冀亚各回忆道，“但是为了把黄桃能卖出去，我必须硬着头皮上。”令人惊喜的是，首次试水直播就卖出了200多单，这给了他和村民们极大的信心。

　　如今，六湖村的电商销售已经相当成熟。在村里的电商服务站，几名年轻村民正忙着处理线上订单。电脑提示音此起彼伏，打印机不断吐出新的快递单。包装区里，村民们熟练地将黄桃用泡沫网套包裹，整齐地码放在特制的纸箱中。院子里，快递公司的货车准时到来，将这些包裹运往全国各地。

　　“现在俺一天能做300个包裹，挣个100多元，离家近，还能照看家里，挺方便。”村民张娥一边包装黄桃一边笑着说。她手上的动作干净利落，每一个黄桃都要经过她的仔细检查，确保只有最优质的果子才能发往客户手中。

　　七年来，冀亚各以桃园为家，与桃树相伴。在当地政府政策支持和河南科技大学技术指导下，泥巴路变成了水泥路、人力灌溉变成了滴灌喷灌。他通过学习浇水施肥、修剪整枝、病虫害防治等管护技术，从“门外汉”变成了“土专家”，黄桃品质和桃园收益大大提升。

　　为提升品牌知名度，冀亚各注册了“六湖”商标。如今，六湖村的黄桃种植已发展到瀍河、孟津等地的生态园，种植面积超1000亩，今年更是创下了“线上直播10天超10万斤”的销售纪录。

　　六湖村的故事证明：电商赋能乡村振兴不是空话。一根网线、一部手机，连接了山村与外界，也让曾经的荒山真正变成了流金溢彩的“金山”。村民们靠着黄桃产业，平均每人每年能赚1万多元，日子越过越红火。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市...
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
        近日，洛阳市妇幼保健院推出多项惠民新举措，涵盖免费复诊、四维彩超宝爸陪同、影像检查半价等暖心服务，致...
  • ·胃里息肉越多越危险吗？
  • ·糖友腿上出现褐红色斑片咋回事？
  • ·身体怕热、手脚怕冷，该咋办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛邑古城一期续建项目地下空间靓...
  • 出门记得带伞！未来一周洛阳将出...
  • 9月30日前集中整治！洛阳已劝离取...
  • 栾川县重渡沟示范区：雾漫山乡景...
  • 洛城高校 “花式”迎新【组图】
  • 张玉杰到伊川、嵩县、栾川调研督...
  • 9月诺如病毒进入流行期 开学季学...
  • 洛阳积极推动水电气暖等专业力量...
  • 洛阳境内部分高速站点禁止货车和...
  • 功能“颜值”双提升！洛阳着力建...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    玄武门遗址保护展...
    耀华(洛阳)玻璃有...
    郑洛高速公路项目...
    洛阳市第十五届运...
    洛阳头条
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605