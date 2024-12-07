洛阳将开展1%人口抽样调查住房核查工作

洛报融媒记者从洛阳市统计局获悉，即日起至10月20日，洛阳市将开展1%人口抽样调查住房核查工作。

洛报融媒记者从洛阳市统计局获悉，即日起至10月20日，洛阳市将开展1%人口抽样调查住房核查工作。

洛阳市统计局相关负责人介绍，核查结束后将形成住房抽样框，随后进行等距抽样，每个调查小区抽取40个住房样本，作为2025年全市1%人口抽样调查的最终调查对象。此次调查全市共抽取1048个调查小区，涉及约4.2万户。

人口抽样调查是重大国情国力调查，《全国人口普查条例》规定，在两次人口普查之间开展全国1%人口抽样调查。我国于1987年开展第一次全国1%人口抽样调查，目前已开展四次。

根据《关于开展2025年洛阳市1%人口抽样调查的通知》，2025年洛阳市1%人口抽样调查的标准时点为2025年11月1日零时。调查工作总体分为三个阶段：2024年9月—2025年10月为调查准备阶段，主要任务包括组建各级1%人口抽样调查机构，落实调查经费和物资，开展调查宣传，选聘培训调查人员，整理抽样框等；2025年11月—2025年12月为调查登记阶段，将开展现场调查、检查验收及事后质量抽查等工作；2025年12月—2027年12月为数据汇总和发布阶段，主要进行数据处理、加权、汇总、评估，发布主要数据并开展调查资料开发利用。

调查启动后，被抽中的住户将由政府选聘的调查员上门调查，住户需根据调查员询问填报所需信息。同时，为减少入户打扰，提高调查便利性和参与感，还提供自主填报方式，调查对象可使用移动终端扫描二维码联网，自行填报个人和家庭信息。该负责人表示，调查取得的所有个人资料将严格限定用于调查目的。调查结果将为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展提供统计信息支持。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 王涛 文/图）